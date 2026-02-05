【ねこ漫画】猫との運命の出会い!!里親募集からはじまった愛猫との愛おしい日々が猫飼いさんに刺さる【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
Instagramのフォロワー13万人を超える、愛猫・麦くんとの生活を描く麦ママ(@migi0.715)さん。ネコ漫画「笑う門には麦がいる」は、毎回2万いいねを超える人気の作品だ。身内には甘えん坊の麦くんだが、極度の人見知り。麦ママさんが大好きだけど、麦パパには冷たい…そんなツンデレの麦くんを丸ごと愛おしむ家族の物語。今回は、麦ママさんに愛猫・麦くんと家族関係について詳しく話を聞いた。
本作「笑う門には麦がいる」の作者・麦ママさんと愛猫・麦くんの出会いは、市の里親募集であった。住んでいる地域にペットショップも保護猫施設もなく、選択肢は里親募集のみという状況で、「こんなに確認しても里親募集が出ないってことは、迎えないほうがいいってことかな」と諦めかけていたときに募集が出たという。「大げさかもしれませんが、運命だと思いました」という麦ママさんの言葉から、待ち続けた時間の重みが伝わる。
2021年4月生まれの麦くんは現在4歳で、家族になってからもうすぐ5年が経つ。
麦ママさん曰く、麦くんの性格は内弁慶だという。「もともとはビビりな性格なので、知らない人には姿も見せず小さくなっている麦ですが、家族に対しては非常に態度がでかく(笑)。所構わず甘えん坊だし、要求ばかり。そんなところがかわいいんですけれど(笑)」と語る麦ママさんからは、麦くんへの大きな愛を感じる。
そんな麦くんは、麦パパさんには塩対応。麦パパさんは自分のお小遣いで麦くんへのおもちゃをたくさん貢ぎ、たっぷり遊び、早朝に麦くんが起こしに来てもちゃんと対応しているそうだが、麦くんには甘えてもらえないようだ。「でも本人は、塩対応されてもとても幸せそうなので、これはこれでいいのかなと思っています(笑)」と麦ママさんは普段の様子を教えてくれた。
連載は書籍「笑う門には麦がいる」(朝日出版社)として形になっている。書籍では、息子さんが生まれる前の、麦くんとのエピソードが描かれているそうで、描きおろしでは前述した「麦との出会い」の詳細や、「麦のしっぽハゲ」についても描かれているようだ。
取材協力：麦ママ(@migi0.715)