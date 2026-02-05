1.スリスリしたり頭をぶつけてくる

顔や体をスリスリとこすりつけてきたり、頭突きするように頭をぶつけてくるのは、人間が大好きな猫の行動のひとつです。

猫がスリスリするのは、自分のにおいをつけるためでもあります。縄張り意識が高い猫は、においをつけて自分のテリトリーを主張しますが、それを人間に対しても行うことがあるのです。「この人は自分のもの」と言っているのかも知れませんね。

猫は飼い主さんに自分のにおいをつけると安心するので、気の済むまでスリスリさせてあげて下さい。

2.ゴロゴロと喉を鳴らす

撫でてあげると、気持ち良さそうに目を細めてゴロゴロと喉を鳴らす猫がいますが、それも人のことが大好きな猫に多い行動です。

喉を鳴らすのはリラックスできているから。心を許してくれている証です。猫が喉を鳴らす音は、人間に対してもリラックス効果があるとか。猫を撫でながらまったり、なんて、とても幸せな時間ですね。

3.膝や体に乗ってくる

人間が大好きな猫は、いつも飼い主さんの近くにいて、隙あらば膝に乗ってくることもあるでしょう。飼い主さんが横になっていたら、お腹や背中に乗ってくるかも知れません。立っているときに肩に飛び乗ってくるなんていう猫もいますね。

それだけ人のことが大好きで、ぴったりくっついていたいのでしょう。愛されているなあって嬉しくなっちゃいますね。膝の上で寝られてしまったら動けなくて困ってしまいますが…。猫のためなら我慢できそうです。

ただ、立ち上がらなければならなかったり、作業の邪魔になるようなときは、優しく降ろしてあげたり、少しの間遊んであげるなどしてみましょう。また、膝の代わりになるよう、飼い主さんのそばに猫用ベッドなど、温かい寝床を用意してあげてもいいですね。

4.ヘソ天でアピール

人が大好きな猫は、警戒心が薄く、人間のそばでもリラックスできます。急所であるお腹をさらけ出してしまうほど。

ヘソ天の状態で飼い主さんを見上げてクネクネすることもありますね。そんなときは、何か要求があってアピールしていることも考えられます。構ってほしかったり、遊んでほしいのです。

時間が許すのであれば、猫の要求に応えてあげて下さいね。ただし、お腹を見せていても触られるのはイヤという猫もいます。モフモフのお腹にはついつい触りたくなりますが、そこは慎重に。

まとめ

人のことが大好きな猫は、甘えん坊でフレンドリーな性格の子が多いです。大好きというサインを見せてくれたら、こちらもたくさん愛情を注いであげましょう。スキンシップやコミュニケーションが、お互いの絆を深めてくれることでしょう。

ただし、人のことが好き、といっても、嫌がることをしては嫌われてしまいます。猫のペースに合わせて、猫の気が向かないときはそっといておいてあげてください。