かあさんさんの漫画「私の頭の中の忖度無し子さん 電車編」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

電車で高齢者に席を譲ろうとしたところ、「いい！」とキツく言われてしまいました。そんなとき頭の中では…という内容で、読者からは「カッコいい！」などの声が上がっています。

よかれと思った場面で起きた、予想外の出来事

かあさんさんは、インスタグラムとブログ「今日もカオスです。」で日常漫画を発表しています。かあさんさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

かあさんさん「実際には言えない、リアクションできないモヤモヤが残ったので、『“忖度無し子さん”ならどうするかな？』と、自分の好奇心が湧きました。そして、スッキリさせたい気持ちがあったので、漫画にしてみました」

Q.「忖度無し子さん」が生まれたきっかけは何ですか。

かあさんさん「私は周囲の反応を気にしがちな性分なので、穏便かつ、潔く『スパッ！』と伝えられる人に憧れていました。『こんな人がいたら』や『こんな人になりたい』という願望から、忖度無し子さんが生まれました」

Q.実際に、口に出そうと思うことはありますか。

かあさんさん「言ってみたいと思っても、実際には難しいですね」

Q.また高齢者を見かけたら、席を譲りますか。

かあさんさん「譲ると思います」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

かあさんさん「『スカッとしました！』『私も実際には言えないから、こんなふうに言えたらすごい』というコメントをいただく一方で、『相手のお年寄りにもさまざまな事情があるかもしれないから、聞き流してそっとしてあげてほしい』といったコメントも寄せられました」