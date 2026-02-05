【漫画】高齢者に「席どうぞ」と声をかけたら…まさかの逆ギレ！ “言えない本音”を描いた漫画に「スカッとした！」【作者取材】
かあさんさんの漫画「私の頭の中の忖度無し子さん 電車編」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。
電車で高齢者に席を譲ろうとしたところ、「いい！」とキツく言われてしまいました。そんなとき頭の中では…という内容で、読者からは「カッコいい！」などの声が上がっています。
よかれと思った場面で起きた、予想外の出来事
かあさんさんは、インスタグラムとブログ「今日もカオスです。」で日常漫画を発表しています。かあさんさんに作品について話を聞きました。
Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。
かあさんさん「実際には言えない、リアクションできないモヤモヤが残ったので、『“忖度無し子さん”ならどうするかな？』と、自分の好奇心が湧きました。そして、スッキリさせたい気持ちがあったので、漫画にしてみました」
Q.「忖度無し子さん」が生まれたきっかけは何ですか。
かあさんさん「私は周囲の反応を気にしがちな性分なので、穏便かつ、潔く『スパッ！』と伝えられる人に憧れていました。『こんな人がいたら』や『こんな人になりたい』という願望から、忖度無し子さんが生まれました」
Q.実際に、口に出そうと思うことはありますか。
かあさんさん「言ってみたいと思っても、実際には難しいですね」
Q.また高齢者を見かけたら、席を譲りますか。
かあさんさん「譲ると思います」
Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。
かあさんさん「『スカッとしました！』『私も実際には言えないから、こんなふうに言えたらすごい』というコメントをいただく一方で、『相手のお年寄りにもさまざまな事情があるかもしれないから、聞き流してそっとしてあげてほしい』といったコメントも寄せられました」