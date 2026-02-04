2026年1月22日（木）から、北海道砂川市創業のコスメティックブランド『SHIRO』にて、爽やかで落ち着きのあるホワイトティーの香りをまとわせた『ホワイトティー フレグランスポプリ』が数量限定で登場しています。

2025年の北海道。いつもより早い積雪と強い風が森を揺さぶり、白樺が多く倒れてしまいました。そんな倒木した白樺の樹皮や小枝を、イチョウを中心とした色鮮やかな落ち葉に加えて、“今の森”からつくられた『ホワイトティー フレグランスポプリ』が数量限定で販売されています。

余分な手は加えず、自然が生み出した素材の魅力を、そのまま活かしたポプリ。今年はイチョウが多く取り入れることができ、赤や黄色の色鮮やかなグラデーションを楽しむことができます。

また、白樺の樹皮や小枝が入っているのも、今年ならではの特徴。ホワイトティーの爽やかなシトラス調に、やさしく深みあるティーが合わさった穏やかな香りを感じながら、心安らぐひとときを過ごすことができそうですね◎

詳細情報

ホワイトティー フレグランスポプリ

価格：3,300円

販売場所：SHIRO オンラインストア、SHIRO 全国直営店舗

北海道 Likers編集部のひとこと

森林環境を維持するため、そして森の未来を守るために、倒れた木は処理されてしまいます。そこで「せっかくならば、この白樺をフレグランスポプリのアクセントにできないか」と考え、素材のひとつとして白樺が取り入れられた『ホワイトティー フレグランスポプリ』。

“森の今”がたっぷり詰まった『ホワイトティー フレグランスポプリ』は、今年で3度目の登場。森の状態に合わせその年ごとに素材が収集されているため、毎回ポプリの表情が少しずつ異なるのも魅力のひとつです。

お気に入りのトレーなどに広げて心地よい香りに包まれながら、自然の巡りと、その尊さを感じてみてはいかがでしょうか◎

文／ 北海道 Likers

