TBSの田村真子アナウンサーが、貴重なアイドル衣装を着て話題となっている。

「2月3日放送の『ラヴィット!』（TBS系）では、ともに番組のMCで、2人ともこの日に生まれたという田村アナと、麒麟・川島明さんの合同誕生日会がおこなわれ、メンバーが盛大に祝福しました。

番組冒頭、2人はメンバー考案のコスプレ姿で登場。歴史好きのビビる大木さんは、川島さんに、さまざまな人の言葉を同時に聞き分けたとされる聖徳太子を重ねた衣装を用意しました」（芸能担当記者）

一方の田村アナは、番組火曜レギュラーであるアイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」櫻井もものプロデュースによる「アイドルコスプレ」姿で登場した。

「フリルのついたブルーのトップスと、ひざ上丈のスカートという、プリンセス風の王道アイドル衣装でした。

これには田村アナ本人も『まさか30歳になった日に、こういう姿になってるとは』と驚き、若槻千夏さんから『かわいい〜!』、Snow Manの佐久間大介さんからも『アイドル真子ちゃんですね』など、レギュラー陣からも称賛の声が上がりました」（同前）

Xでも、

《こんな可愛いことあるかよ》

《もう本物アイドルすぎる》

など、貴重なアイドルコスの田村アナに驚きの声が相次いでいる。

芸能プロ関係者はこう語る。

「番組内で田村アナも話していましたが、この日のメイクは、≠MEや=LOVE（イコールラブ）のメイクさんが担当したそうです。

2025年8月に発売した初のフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』でも、露出を抑えた衣装ながら、田村アナの魅力は十分に伝わっていました。アイドル衣装をまとえば、その破壊力も別格です」

2025年12月26日には、一般男性との結婚も発表した。

「アイドル的な人気を誇る女性アナは、どうしても結婚を機に人気が落ちがちですが、田村アナの場合、人妻となってさらに魅力を増している印象です。清楚な雰囲気と屈託のない笑顔は健在です」（同前）

この日は、メンバー考案で川島と田村アナに“やってほしい企画”が次々と実現。その中で、とにかく明るい安村が提案したのが、ホワイトボードを相手に社交ダンス風の動きを披露する企画だった。

「田村アナはラテンの情熱的な曲に合わせ、まるで男性と組んでいるかのようにホワイトボードに体を預けたり、裏面にくるっと回転させたりと、全力パフォーマンスを見せ、照れることなく堂々と踊りきりました」（同前）

30歳を迎えた彼女にとって、2026年は「前厄」。番組の最後、田村アナは安村の企画を思い浮かべたのか、「最初は30歳の前厄が一気に押し寄せてきたと思ったんですけど、本当にこうやって終わってみるととても幸せな時間だった」と笑顔で語っていた。

こうした対応力も、また田村アナの人気の秘密なのだろう。2026年も『ラヴィット!』はますます盛り上がりを見せそうだ。