ロッテ・チョコパイ史上最大の背徳感！クリームに溺れる新商品「生 チョコパイ＜クリーム4倍盛り＞」を食べてみた
ロッテの「チョコパイ」は、ホイップクリームをサンドしたケーキ生地を、チョコレートで丸ごと包み込んでいるスイーツで、1983年に発売されてからこれまで多くの人に愛されてきたロングセラー商品だ。そして、「チョコパイ」から派生した冷蔵商品の「生 チョコパイ」は、2021年の本格導入以来、チルドデザート市場で新たなチャレンジの道を歩んでいる。そんな「生 チョコパイ」シリーズから2026年2月3日に新しく登場したのは、クリームも背徳感もマシマシな新商品「生 チョコパイ＜クリーム４倍盛り＞」だ。
■たっぷりクリームが特徴の「生 チョコパイ」
「生 チョコパイ」は、ロッテ初の通年販売のチルドデザート商品で、現在は全国各地のスーパーマーケットやドラッグストアで販売されている。その特徴は、たっぷりと使われているクリームによる食べ応えと贅沢感だ。通常の「チョコパイ」に比べて、350%ものクリームが使われていて、ふと甘いものが無性に食べたくなった際の需要を満たす商品となっている。また、冷蔵保存するチルドスイーツとして開発することで、通常の「チョコパイ」よりも水分を多く含んだケーキ、クリームがチョコの中に閉じ込められているのも特徴の一つだ。
ケーキのやわらかくしっとりとした感じや、軽くてふわふわとしたクリームが人気を集め、2021年の発売当初は関東甲信越エリア限定での販売だったのが、徐々に展開エリアを拡大。「チョコパイ」が発売40周年を迎えた2023年に全国で販売されるまでにいたり、現在ではストロベリー味やガトー・オ・ショコラ味も展開している人気ラインナップとなっている。
■クリームの量は通常の「チョコパイ」の400%も!?クリームに溺れる新商品を実食レビュー！
2026年2月3日に発売された「生 チョコパイ」シリーズ最新商品の「生 チョコパイ＜クリーム４倍盛り＞」は、その名の通り通常の「チョコパイ」と比べて4倍のクリームが使われている商品で、「チョコパイ」や「生 チョコパイ」シリーズ史上最も多くのクリームが使われているのが特徴だ。
商品を手に取ってみると、ずっしりと重たく感じる。それもそのはず、クリームだけの量で比較しても通常の10%以上増量しており、クリーム量とチョコレート量の合計に注目するとなんと20%もアップしているそうだ。通常の「チョコパイ」と同じように、クリームが挟まったケーキ生地がチョコレートでコーティングされている見た目となっているが、中に入っているのは大量のクリーム。断面を見てみると、上下のケーキ生地2枚分と同じぐらいの厚みのクリームが入っていて、使われているクリームの多さに驚愕した。
ひと口食べるとふわふわで甘いクリームの味と、少しビターなチョコレートの味がマリアージュした「チョコパイ」の味わいが口の中いっぱいに広がる。普通の「チョコパイ」や「生 チョコパイ」よりもサイズが大きいため、1個で満足できる大ボリュームなのだが、使われているケーキ生地やクリームがふわふわで、ひと口それぞれは軽い口当たり。次へ次へと食べ進めていく手が止まらず、あっという間に大きな「生 チョコパイ＜クリーム４倍盛り＞」1個がペロリと消えてしまっていた。たっぷり入ったクリームによる背徳感は大きいが、その分自分を甘やかしたい日やとにかく甘いものが食べたいという日のちょっとしたご褒美スイーツにぴったりなサイズとなっている。
また、スプーンやフォークを使わなくてもケーキのような重厚なスイーツが食べられる点もうれしいポイント。クリームたっぷりの「生 チョコパイ＜クリーム４倍盛り＞」を袋からそのまま頬張って、仕事や家事の合間でも背徳感マシマシのスイーツを楽しむのもおすすめだ。通常の「チョコパイ」は好きだが、チルドスイーツ版の「生 チョコパイ」はまだ試したことがないという人にとっても、今回の「生 チョコパイ＜クリーム４倍盛り＞」は、「チョコパイ」の新たな挑戦の魅力を感じられる最高の商品となっている。ぜひコンビニのチルドスイーツコーナーで見かけたら手に取ってみてはいかがだろうか。
【「生 チョコパイ＜クリーム４倍盛り＞ 商品詳細】
■発売日：2026年2月3日
■発売地区：全国のコンビニエンスストア
※一部店舗は除きます。
■価格：オープン価格
※想定小売価格は1個258円前後です。
■消費期限：5日間
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝平岡大和
