野沢雅子Tシャツ

　声優野沢雅子が、自身初のアパレル&雑貨コレクションを展開。14日よりFAVOLC公式オンラインストア、アニメイト通販にて販売される。

　アニメ史、日本エンターテインメント史に確かな足跡を刻んできた存在、野沢雅子。世代を越え、国境を越え、長い時間を生きてきた“声”。その歩みと思想が、初めてアパレルと雑貨という形で表現される。

　その声、その存在、その歴史が、Tシャツ、パーカー、トートバッグ、ハンカチ、ポーチとなった。デザインテーマは「野沢雅子、そのもの」。声の質感、佇まい、歩んできた時間が生む空気。流行に寄せることなく、価値を損なわないことを最優先に、野沢雅子という存在が、象徴ではなく、抽象でもなく、存在そのものとして表現された。

■商品ラインナップ
・Tシャツ　各6050円

・パーカー　9350円

・トートバッグ　各3740円

・ハンカチ　各1980円

・ポーチ　各2420円