レジェンド声優・野沢雅子、初のアパレル＆雑貨コレクション 顔がドン！と描かれたTシャツなど発売
声優の野沢雅子が、自身初のアパレル&雑貨コレクションを展開。14日よりFAVOLC公式オンラインストア、アニメイト通販にて販売される。
【画像】おしゃれ！野沢雅子がデザインされたグッズ
アニメ史、日本エンターテインメント史に確かな足跡を刻んできた存在、野沢雅子。世代を越え、国境を越え、長い時間を生きてきた“声”。その歩みと思想が、初めてアパレルと雑貨という形で表現される。
その声、その存在、その歴史が、Tシャツ、パーカー、トートバッグ、ハンカチ、ポーチとなった。デザインテーマは「野沢雅子、そのもの」。声の質感、佇まい、歩んできた時間が生む空気。流行に寄せることなく、価値を損なわないことを最優先に、野沢雅子という存在が、象徴ではなく、抽象でもなく、存在そのものとして表現された。
■商品ラインナップ
・Tシャツ 各6050円
・パーカー 9350円
・トートバッグ 各3740円
・ハンカチ 各1980円
・ポーチ 各2420円
