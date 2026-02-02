スマホやモバイルバッテリーなど、リチウムイオン電池を内臓した製品の正しい処分方法について、内閣府政府広報オンラインの公式インスタグラムが紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが「リチウムイオン電池」搭載製品の正しい捨て方です！

公式アカウントは「近年、「リチウムイオン電池」を使用した製品の誤った捨て方によって、ごみ収集車やごみ処理施設での火災事故が増加しています」と投稿。リチウムイオン電池を使用した製品の正しい捨て方について、次のように紹介しています。

【リチウムイオン電池の正しい捨て方】

・製品が動かなくなるまで電力を使い切る。

・電池が内蔵されている製品はそのまま捨てる。

・市区町村によって、「電池」や「不燃ごみ」など分別区分は異なる。居住先の市区町村の捨て方のルールを必ず確認する。

なお、公共施設や家電量販店によっては、製品から取り外されたリチウムイオン電池やモバイルバッテリー本体などを対象とした回収ボックスを設置しているといいます。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。