お笑い芸人のコウメ太夫さんが、すっぴん姿でNHKのドラマに出演し、注目を集めている。バラエティ番組に出演する際は、白塗りメイクと着物姿で、「チクショー！」と叫ぶ自虐ギャグが印象的だが…。俳優として活躍する姿に「コウメ太夫ってこんな顔だったんだ」「個性派俳優みたいでカッコいい」などの驚きの声が上がっている。



【写真】すっぴん姿でドラマに出演したコウメ太夫さん

コウメ太夫さんが出演しているのは、 俳優の北香那さんが主演を務めるNHKの夜ドラマ「替え玉ブラヴォー！」（総合、月〜木曜午後10時45分）。コウメ太夫さんは、大人向けバレエ教室の生徒役・八巻剛昭を演じている。自身のX上でも、「夜ドラ{替え玉ブラヴォー！} 私は大人向けバレエ教室の生徒として出演！八巻剛昭{やまき たけあき}役をチクショウじゃなく演じまチクショウ！」とPRしていた。



昨年放送された大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」のほか、綾瀬はるかさん主演の「ひとりでしにたい」など話題作に出演し、俳優として重宝されつつあるコウメ太夫さん。放送後には、「えーー八巻さんってコウメ太夫だったの？！分からなかった」「どこかにいそうな中年男性感がすごい」「いい感じの存在感」「芸風と全く結びつかないくらい地味だけど、自然な演技だった」と称賛の声が寄せられた。