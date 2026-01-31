【韓国】「快楽や楽しみを追求する精神病理的な問題」5歳の教え子を虐待死→隠蔽図ったテコンドー指導者、懲役30年確定

テコンドー教室に通っていた5歳の児童をマットの中に逆さまに入れるなどの虐待を加え、死亡させた館長の30代男について、韓国最高裁が懲役30年の刑を確定させた。

1月30日、法曹関係者によると、最高裁・第1部（主審：マ・ヨンジュ大法官）は前日の29日、児童虐待致死などの罪で拘束起訴された被告人チェ氏に対し、懲役30年を言い渡した原審判決を確定した。

チェ氏は2024年7月12日、京畿道楊州市徳渓洞（キョンギド・ヤンジュシ・トクゲドン）にあるテコンドー教室で、丸めて立てかけたマットの隙間にチェ・ドハさん（死亡当時5歳）を逆さまに入れ、そのまま放置して死亡させた罪に問われている。

チェ氏はチェ・ドハさんが昏睡状態で発見された後も、直ちに心肺蘇生を行わず、むしろ防犯カメラ映像を削除するなど、犯行の隠蔽を図ったとされている。

警察は、チェ氏が削除しようとした防犯カメラ映像を復元・分析した結果、チェ・ドハさんを含む計26人の児童がマットに逆さまに入れられたり、頬をつねられたり殴られたりするなど、計124回にわたって身体的・情緒的虐待を受けていたことを把握した。

1審の裁判所は「チェ氏は本件の虐待行為後、被害児童を放置すれば死亡する危険、あるいは可能性があることを認識していたにもかかわらず、約27分間放置した」とし、「被害児童が意識を失った状態でも1人で道場に戻って防犯カメラ映像を削除し、他の指導員に虚偽の証言を強要するなど、証拠隠滅を図った点で罪質は極めて悪質だ」として懲役30年を言い渡した。

チェ氏は児童虐待の事実自体は認めながらも、殺意はなかったとして1審判決当日に控訴した。特に事件当日、チェ・ドハさんをマットに逆さまに入れた後、自身の事務室から指導員のイ氏に向かって手振りをした行為について、「子どもを出せ」という意味だったと主張した。また、チェ・ドハさんが死亡したのは、家族が延命治療を中止したためだとも主張した。

しかし、控訴審を担当したソウル高裁は、防犯カメラ映像を検討した結果、「指導員は『子どもを出しますか』と質問したが、被告の手振りを見てすぐに扉を閉めて出て行っている」とし、「指導員が理解したのは“出て行け”という趣旨であることは明らかだ。子どもを出せという意思を伝えようとしたのであれば、そのような形は極めて不完全だ」として、チェ氏の主張を退けた。

ソウル高裁はさらに、「チェ氏がチェ・ドハさんを含む被害児童たちに長期間にわたって加えた虐待の具体的内容と程度を見ると、快楽や楽しみを追求する精神病理的な問題があると判断される」とし、「被害児童を生命を持つ人間としてではなく、取るに足らない物のように扱っていた」と指摘した。

チェ氏は控訴審判決にも不服として上告したが、最高裁は「原審の判断には、殺人の未必的故意に関する法理を誤って判決に影響を及ぼした違法はない」として、上告を棄却した。

（記事提供＝時事ジャーナル）