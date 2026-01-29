ユナイテッドアローズがキュレーションストアの新店舗をオープン　スタイリストTEPPEIらが参加

ユナイテッドアローズが、さまざまな分野の第一線で活躍するクリエイターたちが独自の感性と視点で同社製品をセレクトするキュレーションストアプロジェクト「UA CURATED」の新店舗を順次オープンする。

このプロジェクトは、同社が中期経営計画で掲げている主要戦略のひとつ「UA CREATIVITY 戦略：企業ブランドのリブランディング」の一環で、キュレーターを起点としたメディアで展開することで、企業イメージの刷新と次世代への認知拡大を目指している。セレクトするアイテムはユナイテッドアローズ全ブランドを対象としており、現在はスタイリストのTEPPEIと代官山のヘアサロン「FLEURI」、1990年代生まれのメンバーで構成する「Magic Island」がストアをキュレートしている。

今回新たにオープンするのは、ポッドキャスト番組「AfterParty」がプロデュースする「Our Closets」と、韓国で活躍するクリエイター Bomiがキュレーションする「Sandwich」、スタイリストTEPPEIがディレクションを行う「ユア・チューズ（UA CHOSE）」の3店。ユア・チューズでは、平均19.9歳のファッション志向の若者たちが“まだ知らない自分”と出会う物語を収録したヴィジュアルブック「ひとゝ服」も用意する。

