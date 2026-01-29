格安航空会社のピーチが、札幌ドームで行われる嵐のラストコンサートにあわせ、3月13日からの4日間、関西空港と新千歳空港を結ぶ深夜便の運行を発表。座席数は往復6便あわせて約1100席が用意されるという。

嵐のメンバーが揃う最後のコンサートとあり、ツアーの日程が発表されると開催地のホテルは争奪戦に。特に札幌公演は北海道大学の後期日程試験の日程と近かったことで、ホテルが取れない受験生が続出。社会問題になっていた。

意外な札幌で宿を取る裏技

今回の関空便の増便によりホテル問題は多少解消されそうだが、1度に4万人以上を収容できる会場だけに、ホテル難民となっている嵐ファンはまだまだ多い。

「札幌市内にいくつか空きはあるものの、ビジホでも1泊10万円を超えている部屋しか残っていません。また個室付きの漫画喫茶も満室になっています。比較的アクセスの良い小樽や苫小牧エリアのホテルもすでに埋まっているだけに、土地勘があまりないファンの中には室蘭や旭川エリアに宿を取ったという人も」（嵐ファンの女性）

札幌から行くと旭川の手前にある滝川や深川エリアもほぼ埋まっている状態だが、トラベルライターは「室蘭よりは旭川エリアの方が無難」と指摘する。

「距離だけで言えば旭川と室蘭はそう変わりませんが、現在のダイヤで室蘭方面の終電は22時札幌発の特急すずらん。嵐の公演は3時間ほどあることが多いそうなので、18時開演で21時に終了すると仮定しても、会場から出る時間や札幌駅までの移動を考えるとギリギリでしょう。また3月14日にダイヤが改正されるため、さらに終電が早まる可能性も。

一方、旭川方面はコンサート開催に合わせてJRが臨時特急列車を運行することを発表。23時16分札幌発の便もあるので、臨時便が予約できるようなら旭川の方が圧倒的に便利です」（トラベルライター）

指定席の販売は1か月前からのため、これから販売される臨時便も争奪戦になりそうだ。また「どうしても札幌市内に宿泊したい人への裏技」をこう教えてくれた。

「一部ラブホテルでは嵐のコンサートに合わせて、女性同士でも宿泊可能なコンサートプランの予約を受け付けています。1月28日段階でも、札幌市内で同プランのあるラブホには空きがあるところもあったので、ラブホへの宿泊が抵抗のない成人女性であれば利用してみるのも手ですね」（同・トラベルライター）

特別プランを用意する札幌市内の某ラブホテルは、コンサートが開催される3月13日から15日まですべて空きがあり、最大2名利用で8万円〜利用できることが確認できた。

同期間に残っている札幌市内のホテルに比べると割安だけに、宿が取れない時期はラブホテルへの宿泊も検討してみるのもいいかもしれない。