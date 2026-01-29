【都市伝説】ホラーのはずが爆笑展開!?高速道路で電話してくるメリーさんに「無茶すんじゃない」と大反響【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
怪談系の都市伝説で有名な「メリーさんの電話」。電話のたびに近づくいてくるメリーさんに恐怖を覚える話だ。今回は、メリーさんを題材にした、伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画を紹介する。最近ではホラー展開しにくいメリーさんが多く、「怖いけど笑った」「お腹痛い」と人気を集めている。
■定番の怪談×現代の生活シーンで生まれる新鮮な笑い
高速道路を運転中、突然かかってくるメリーさんからの電話。息を切らしながら迫ってくる様子に、定番ホラーらしい恐怖がじわじわと高まっていく。しかし舞台が高速道路という最悪の状況が思わぬズレを生み、物語は予想外の方向へ転がっていく。おなじみの都市伝説を現代の生活シーンに落とし込んだ、笑いどころ満載のギャグ漫画だ。
作者の伊東さんはメリーさんネタがお気に入りだそうで、「都市伝説の中では“小さな女の子”という設定で、どこかかわいさがあるところが好きなんです」とその理由について語ってくれた。定番の怪談を現代風にアレンジすることで、恐怖と笑いのギャップが際立つ作品に仕上がっている。
また、毎日投稿を続けている伊東さんだが、「これだけ描き続けていても、何がヒットするかはいまだにわかりません」と率直な思いを明かす。一方で、「作業をルーティン化することで、計画的に描き続けられています」と、継続することの大切さも実感しているという。「読者の反応があると、『描いていてよかった』と感じられて、それが次の原動力になります。いいねやリポスト、リプライをもらえると本当に励みになりますね」と語ってくれた。
ホラーが好きな人はもちろん、クスッと笑えるギャグ漫画を探している人は、ぜひ本作「タイミング最悪メリーさん」を読んでみてほしい。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。