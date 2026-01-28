10代から世界を舞台に活躍した元プロサッカー選手の永里優季さんは、2025年3月に現役引退を表明しました。現在はシカゴで暮らしながら、20歳ごろの葛藤を記した手記の内容をSNSで公開するなど、悩み続けた自身のサッカー人生を言語化し、次の世代に伝えたいという思いを実現すべくアクションを始めています。

【写真】世界的プレイヤーも！ W杯優勝後の日本代表メンバーとのオフショット ほか（9枚目/全12枚）

「書いて伝える」ことでサッカー人生最後を締めくくる

── 10代からサッカー日本女子代表として活躍された永里さんですが、最近になって20歳ごろの日記をSNSで公開されました。すでに世界の舞台で活躍していた当時の、「サッカーはもともとやりたくなかったけれど、求められていることに応え続けるなか、15年目くらいでようやく楽しいと思えた」という述懐が印象的でした。

永里さん：20歳くらいのころは、自分でも苦しかったと思います。なんというか、平和ではなかったんですよね。当時の心境を綴ったノートを振り返って読んでいても、今はこういう状態にはなれないなって思うくらいで。当時は、その悔しさに固執してしまい、次に進めていない状態がすごくイヤだったので、どうしたら切り替えられるのかを常に考えながらやっていました。今は、そういったノートの内容も含めて、自分のサッカー人生、一つひとつの体験を次の世代に伝えていくことが、これからの自分のミッションだと思っているんです。

中学のころから日テレ・ベレーザに所属し活躍していた。写真は、21歳のころ、ヴェルディ時代の永里さん

── まさに努力が実を結んだサッカーを2025年に引退された今、セカンドキャリアについてはどうお考えですか？

永里さん：セカンドキャリアについて、そこまで真剣に考えてきたわけではないのですが、いまはシカゴに住んでいるので、いずれは日本と往復しながら日本のために貢献できたらという思いがあります。そのためにも、元プロサッカー選手として自分の経験や思いを言語化していくことにはこだわっていきたいです。今はサッカー人生を振り返りながら、最後をそうやって締めくくれたらなと。今は、自分の持ち味を活かしたプレーや、できないことがうまくできるようになった理由などを書き残すしていく作業をしています。

──「言語化し、書いて伝える」ことが、永里さんにとって大事なミッションなのですね。

永里さん：そうですね。これまで自分が体験してきたサッカーに必要な要素を、自分の言葉でしっかりと次の世代に伝えていきたいという思いがあります。

最近は、子どもたちにオンラインでサッカー指導や対話を通したマインドセットの育成プログラムを行ったりしています。地元のシカゴでも、子どもたちのパーソナルトレーニングにかかわっていて、体の使い方や技術的なスキル向上に有効な考え方を伝えています。技術が伸びていく体験をさせてあげて、サッカーの喜びを伝えていけたらいいですね。

── 現在、サポートしている子どもたちに、将来、ワールドカップやオリンピックに出場してほしいという思いはありますか？

永里さん：そういう気持ちは特にないんです。どちらかというと、子どもたちには、普段の練習や試合に活かしつつ、自分の目指す目標達成につなげてほしいという思いで活動しています。

もちろん、子どもたちに「世界を目指したい」という思いがあれば、喜んでサポートします。ただ、私がいちばん大事にしたいのは、子どもたちが「なぜサッカーをするのか」「サッカーを通じて何をどうしたいのか」をクリアにすることなんです。誰にでも、いつかサッカーを辞めるときがくると思います。子どもたちには、その後の人生もしっかりと自分の軸をもって生きていける人になってもらいたいです。

── 永里さんご自身が、大事にされている軸はありますか？

永里さん：自己表現したいという思いはすごく強くあると思います。そのためには、とことん考え抜いて言葉にしたい。考え抜いたことでなければ言語化は難しいと思うし、自分も人に伝えるのは怖いって思うから、しっかりと突き詰めて考える。そのプロセス自体が自分の軸になっているようにも感じます。

実は、人前で話すことがすごく苦手だったんですよ。だから、恥ずかしい思いをしたし、誤解されることもあったと思います。ただ、文字を書くことは昔から好きだったから、自分の経験や感情を整理しながら言語化していくことで、自分の軸のようなものができたのかなという感触はあります。

最近公開した2008年の日記

── 公開中の日記にあった「探究したい、成長したいという気持ちが強かった」という言葉も印象的でした。

永里さん：そうですね。私の場合は、自分の探究欲や成長欲の対象がたまたまサッカーだったんだと思います。だから、約20年も続けることができたのかなって。

元なでしことも今だからこそ過去を振り返って本音を

── 元なでしこジャパンのメンバーとは、プライベートでも交流されていますか？

永里さん：私がシカゴで生活しているので、そこまで交流は多くないですね。でも、川澄奈穂美とは、オリジナル企画『ナホナガトーク』で、毎月、対談しています。この企画は、コロナ禍に始めて5年間、70回以上公開しました。最初のころはコロナ禍の影響で時間に余裕があって、週1回のペースで続けていたんですけど、忙しくなり始めてからは月1回のペースで行っています。最近は、鮫島彩、近賀ゆかりにもインタビューさせてもらいました。

みんながサッカーで残してきた実績やプレーを、フォワードだった私の視点からわかりやすく伝え直す作業もしたいと思って、そういうつながりのひとつとして、一緒に活動を続けられたらと思っています。

なでしこ時代のメンバーとは今でも仲間としていい関係が続いているそう。左から2番目が永里さん

── 同じチームで戦ってきた方々とは、今も変わらず強固な結びつきがあるのですね。

永里さん：そうですね。私の場合、どちらかというと、友人というより、仕事を通して長くつき合い続けることを大事にしていると思います。たぶん、そのスタンスは昔から変わらなくて、チームメイトを友人として見たことがないんです。

なぜかというと、サッカー以外の感情を入れたくなかったし、本気でぶつかりあえる仕事仲間として一緒に戦いたかった。自分たちが目指すものを、一緒につくり上げることにこだわりたかったんです。だから、日本代表のときもご飯を食べに行くことはあまりなかったですね。だけどそのぶん、会えば本音で話せる大切な仲間だと思っているし、今だからこそ当時のことを振り返って話せる関係性だとも思っています。

── オリンピックやワールドカップで一緒に戦ったころを振り返ることもあるんですね。

永里さん：はい。自分自身、過去をすべて受け入れられていることもあると思います。お互い一緒にプレーしなくなってからもう10年以上経ちますが、だからこそ、「あのときの感覚はすごく特別だったよね」と、みんな気づき始めているのを感じます。私自身も気づいた一人。みんなとは、ちょっと特別な関係なのかなと思っています。

取材・文：高梨真紀 写真：永里優季