この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ペットショップ新卒男性「仕事のストレスでEDになった」“教官”と呼ぶ上司、自衛隊さながらの新人研修を告白

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【25卒辞めた】「あれ…？」ペットショップ新卒、過剰なストレスで立てなくなってしまう…【視聴者凸】」と題した動画を公開。25卒の男性が登場し、ペットショップでの過酷な新人研修と、その後の職場で孤立し、心身に異常をきたしてしまった経験を赤裸々に語った。



男性は25卒の21歳で、専門学校を卒業後、ペットショップに就職。しかし、入社早々に行われた新人研修は「自衛隊みたいな訓練」だったという。研修は千葉の山奥で2〜3週間にわたって行われ、スマートフォンを5日間没収された上、上司のことを「教官」と呼ばなければならない特殊な環境だったと明かした。



過酷な研修を乗り越え、店舗に配属されたものの、そこでも厳しい現実が待ち受けていた。パワハラやセクハラが原因で店長が3人も立て続けに辞めてしまい、業務の引き継ぎがまともに行われない事態に。結果、誰にも仕事を教えてもらえず、エリアマネージャーからは「なんで他の人はできてるのに君はできてないんだい？」と他の同期と比較され叱責される日々が続いた。



さらに、店長が不在だった1ヶ月の間、新卒の男性と2年目の女性社員の2人だけで店を回さなければならなかったという。この状況下で、パート従業員から女性社員と「付き合っているんじゃないか」という根も葉もない噂を立てられ、その先輩社員からも距離を置かれるようになり、完全に職場で孤立してしまった。



こうしたストレスが積み重なり、男性は入社わずか2ヶ月で適応障害と診断される。1週間の休職期間中、男性は自身の身体に起きたさらなる異変に気づく。ストレスが原因で心因性のED（勃起不全）になっていたのだ。男性は「戦闘準備が全然できない」「一瞬ギンッ！てなって10秒後にはしなぁ…みたいな」とその状態を説明。これがきっかけで、当時交際していた彼女にも振られてしまったと悲痛な胸の内を明かした。



