¡Ö¥é¥¤¥¶¤Î¥¢¥È¥ê¥¨3 ～½ª¤ï¤ê¤ÎÏ£¶â½Ñ»Î¤ÈÈëÌ©¤Î¸°～¡×¤è¤ê¡Ö¥é¥¤¥¶¡×¤ÎÆü¾Æ¤±¿åÃåVer.¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬1·î28Æü½Ð²Ù³«»Ï
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥È¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥é¥¤¥¶ (¥é¥¤¥¶¥ê¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥¦¥È) Æü¾Æ¤±¿åÃåVer.¡×¤Î½Ð²Ù¤ò1·î28Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï24,800±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥¶¤Î¥¢¥È¥ê¥¨3 ～½ª¤ï¤ê¤ÎÏ£¶â½Ñ»Î¤ÈÈëÌ©¤Î¸°～¡×¤è¤ê¡Ö¥é¥¤¥¶¡×¤ò1/6¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£·ò¹¯Åª¤ÊÆü¾Æ¤±È©¤È³èÈ¯¤Ê¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¡¢²Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¿åÃå¤ÏÆü¾Æ¤±È©¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÀäÌ¯¤Ê±öÇß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥¤¥¨¥íー¤ä¥´ー¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Óー¥Á¥Üー¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ýー¥º¤Ï¥é¥¤¥¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ÈÈ¬½Å»õ¤òÇÁ¤«¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤âÍ×ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹â¤ÏÌó290mm¡£¡Ú¥¤¥áー¥¸²èÁü¡Û
(C) 2023¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹ All rights reserved.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÉô»ÅÍÍÅù°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÅÉÁõ¤ÏºÌ¿§¹©Äø¤¬¼êºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¸Ä¡¹¤ËÂ¿¾¯¤Îº¹°Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÂæºÂ¤ä»ÙÃì¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£