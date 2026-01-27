この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「どこにでも行くドスコイ」が「沖縄の右にある『マジで何もない島』に行ってみたぞ！！ニンジン以外は本当に何もない【津堅島】」と題した動画を公開しました。沖縄本島から東に約4km、高速船で約15分の場所に位置する津堅島（つけんじま）を訪れ、その魅力を紹介しています。

動画の冒頭で、どこにでも行くドスコイ氏は津堅島について、多くの島が海産物で有名な中、この島はニンジンが名産という珍しい特色を持つと解説します。島に到着すると、「何もないが”ある”津堅島」というキャッチフレーズが出迎えます。実際に島を散策すると、その言葉の意味が徐々に明らかになっていきます。

島内には昔ながらの集落が広がり、どこか懐かしい風景が続きます。島で唯一とも言える観光スポットが、特産のニンジンをかたどった「ニンジン展望台」です。展望台からは、島全体に広がるのどかな畑や美しい海を一望できます。食事は、ビーチの目の前にある民宿「神谷荘」で、もずくとニンジン、ひき肉を炒めた「津堅どんぶり定食」を堪能しました。

美しいビーチや手つかずの自然が残る一方で、島民の暮らしが垣間見える津堅島。動画を参考に、「何もしない贅沢」を味わう旅の計画を立ててみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:09

「マジで何もない島」津堅島の紹介
10:02

フェリーで津堅島へ出発
24:13

名物「ニンジン展望台」からの眺め
27:22

食事処「神谷荘」で名物どんぶりを実食
32:00

手つかずの自然が残る美しいビーチ

