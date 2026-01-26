Ä¨Ìò·º¤Î²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸´°Á´Êø²õ¡Ä¥Á¥ã¥¦¥Ì¿Æ»Ò¤¬20²¯±ßÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤Ç¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¡Ö¥Á¥§¥Á¥§¥Á¥ã¥Á¥ã¡×
¡ÖºÇ¿ä¤·¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¦ÀÇ¤ÎµòÅÀ¤Ï¼Â²È¡©¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Îµ¿ÏÇ
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î22Æü¡¢¤¢¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤ÎÃ¦ÀÇÍÆµ¿¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÀÇÄ£¤«¤é200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÄÉÄ§²ÝÀÇ¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿ÄÉÄ§³Û¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏºòÇ¯7·î¤ÎÆþÂâÁ°¡¢¥½¥¦¥ëÃÏÊý¹ñÀÇÄ£Ä´ºº4¶É¤«¤éÃ¦ÀÇ¤Îµ¿¤¤¤Ç¹â¶¯ÅÙ¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ñÀÇÄ£¤Ï¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Ë¡¿ÍA¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½êFantagio¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÌòÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÈÊì¿Æ¤¬ºÇÂç45¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤Ë¡¿ÍA¤òÀßÎ©¤·¡¢½êÆÀ¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÆÀÀÇÎ¨¤è¤ê20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÄã¤¤Ë¡¿ÍÀÇÎ¨¤òÅ¬ÍÑ¤µ¤»¤ë¡ÈÈ´¤±Æ»¡É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÀÇÄ£¤Ï¥Á¥ã¥¦¥ÌÂ¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤ÎÆþÂâ¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò´Þ¤àÀÇÌ³Ä´ºº·ë²ÌÄÌÃÎ½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢FantagioÂ¦¤Ï¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Ë¡¿Í¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ê²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¼çÍ×¤ÊÁèÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë³ÎÄê¡¦¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ë¡²ò¼á¤ª¤è¤ÓÅ¬ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¬Ë¡¤Ê¼êÂ³¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡×¤ÈÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¼êÂ³¤¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ã¦ÀÇµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ÏµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢ÁûÆ°¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÀÇÌ³Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÄÌÃÎ¤òÆþÂâ»þ´ü¤Þ¤Ç°Õ¿ÞÅª¤ËÃÙ¤é¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¡¢µÄÏÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏºòÇ¯5·î¤ËÎ¦·³¤Î·³³ÚÂâ¤«¤é¹ç³ÊÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯7·î28Æü¤ËÆþÂâ¡£¸½ºß¤âÉþÌ³Ãæ¤À¡£Ã¦ÀÇ¤ÎµòÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ±³¤â¡©
¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¤½¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡Ö´éÅ·ºÍ¡×¡ÖÍ¥ÅùÀ¸¡×¤È¤¤¤¦½¤¾þ¸ÀÍÕ¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Û¤É¤ÎÃËÁ°¤Ç¤¢¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÏÀ®ÀÓÍ¥½¨¤ÇÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÌÏÈÏÀ¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£¡ÖºÇ¿ä¤·¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤Æ¤â¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥Á¥§¥Á¥§¥Á¥ã¥Á¥ã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÂçµ¬ÌÏÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÎÊì¿Æ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤âÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ò¸·¤·¤¯°é¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤Æ»¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÍÆ»Ñ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤¬Ëý¿´¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é°Õ¼±Åª¤ËË«¤á¸ÀÍÕ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÍÌ¾¤À¡£¥Á¥ã¥¦¥Ì¼«¿È¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¼«¹û¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Ë¡¿Í¤¬Ã¦ÀÇµ¿ÏÇ¤ËÍí¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼ºË¾¤òÄ¶¤¨¤ÆÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¤À¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥¦¥Ì¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¦¥Ê¥®ÎÁÍýÅ¹¤¬¡¢¼Â¤Ï²ÈÂ²·Ð±Ä¤ÎÅ¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤òµ½¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Þ¤ÇÊ®½Ð¡£Æ±Å¹¤Ï2022Ç¯11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿JTBC¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥â¥¯¥¸¥ãGO¡Ù¤Ç¡¢¡ÖÇ¯¾¦10²¯¥¦¥©¥ó¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¼«¿È¤âÅö»þ¡¢¡ÖÉã¤Î¸Î¶¿¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÇÀÎ¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¿Æ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤¬Ã¦ÀÇµ¿ÏÇ¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼ºË¾´¶¤Ï¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡Áâ³¦¤Ç¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬»»Äê¤·¤¿ÄÉÄ§¶â¤¬200²¯¥¦¥©¥óµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃÄêÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊÆÃ²ÃË¡¡Ë¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÇ½À¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ²ÃË¡¤Ç¤Ï¡¢Ã¦ÀÇ³Û¤¬Ç¯´Ö10²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢Ìµ´ü¤Þ¤¿¤Ï5Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¨Ìò·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Âç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¡¢Í¥ÅùÀ¸¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¥Á¥ã¥¦¥Ì¡£¤·¤«¤·20²¯±ß¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤³Û¤ÎÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤ÆÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿º½¤Î¾ë¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÊø¤ìÍî¤Á¤ë¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¡¦¥É¥ó¥ß¥ó¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö´éÅ·ºÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎID¤Ï¥«¥ó¥Ê¥àÈþ¿Í¡Ù¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£