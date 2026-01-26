マンチェスター・ユナイテッドがアーセナルを3-2で破る劇的な勝利を収めた一戦で、スタンドに意外な人物の姿があった。かつてレッド・デビルズの主将も務めたアシュリー・ヤングが、サポーターに混じってアウェイスタンドから古巣へ熱い声援を送っていたのだ。この光景は瞬く間にファンの間で拡散され、宿敵撃破の歓喜とともに大きな話題を呼んでいる。



ヤングは自身のXを更新し、スタンドからの臨場感溢れる映像とともに、かつての戦友であるマイケル・キャリック監督を称賛するコメントを投稿した。さらに、周囲のサポーターと自撮りを楽しむ様子も公開。試合中にはスタンドにヤングがいることが周知され、ファンから現役時代さながらの応援チャントが捧げられるという、心温まるシーンも見られたという。



この粋な行動に対し、SNS上では共に撮影した写真をアップするファンが続出。「マイ・レジェンド！」「これこそがレジェンドのあるべき姿だ」といった称賛のコメントが殺到している。



かつての功労者が示した無償の愛とサポートは、サポーターにとって何よりの励みとなったようだ。ヤングが見せたこの行動は、ファンとの絆をさらに強固なものにしたに違いない。