歯周病が治らないのは“あの”食べ物のせい？ 歯科医が警告する「四毒」の正体
歯科医師の木村隆寛氏が自身のYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」で、「【四毒】歯周病を治りづらくする食習慣とは？」と題した動画を公開。歯周病を悪化させる「四毒」と呼ばれる食べ物について、歯科医師の視点から解説した。
動画の冒頭で木村氏は、歯周病が「歯の周りに付着した細菌の塊（バイオフィルム）が出す毒素によって、歯茎が炎症を起こす病気」であると説明。そして、この炎症は口内だけでなく、体全体で持続的に起きる「微細な炎症」と深く関連していると指摘する。木村氏によれば、特定の食べ物がこの慢性炎症を誘発・悪化させる原因になるという。
木村氏は、歯周病を悪化させる「四毒」として4つの食品群を挙げた。
第一に「砂糖・炭水化物」。特に精製された白い砂糖やお菓子、白米や白いパンといった炭水化物は、血糖値を急上昇させ「炎症を喚起する」と説明。さらに、細菌の餌となって歯に汚れが付着しやすくなる原因にもなると警告した。
第二は「トランス脂肪酸」。マーガリンやショートニング、工業油に多く含まれ、コンビニの揚げ物やファストフードのフライドポテトなどを例に挙げた。これらの食品に含まれる油は「炎症を誘発し、歯周病が治らないことになります」と断言した。
第三は「加工肉」。ハムやベーコン、ソーセージなどは発がん性が高いだけでなく、保存料や添加物が「慢性炎症と関連がある」として避けるべき食品とした。
第四は「一定以上のアルコール」。特に肝臓の炎症を誘発することが知られているが、「体全部の慢性炎症をアルコールは悪化させます」と述べ、歯周病という慢性炎症にも悪影響を及ぼすと解説した。
これらの「四毒」は、コンビニエンスストアやファストフードで手軽に購入できるものに多く含まれている。木村氏は、これらの食品を避け、季節の野菜などを取り入れた自炊を心掛けることが、歯周病だけでなく全身の健康維持につながると締めくくった。
