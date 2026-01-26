¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£²ÅÄÏÂÎ÷¤ËÎ®¤ì¤ëà·¬ÅÄ¿¿À¡¥¤¥º¥àá ÅÅ·âÂàÃÄ¤ÇÆþ¤ì°ã¤¤¡ÖÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¤«¤â¡×
¡¡µð¿Í¤ÇÆó·³´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬ºòµ¨¸Â¤ê¤ÇÅÅ·âÂàÃÄ¤·¡¢Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¿ÍÁª¼ê¤«¤é¡ÖÃÎ¸«¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤ÏÆüÊÆµå³¦¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢°úÂà¸å¤ÏÉ¾ÏÀ²È¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø¤ò¼óÀÊ¤Ç½¤Î»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ø½ÑÅª¤ÊÃµµæ¿´¤òÈ¯´ø¡£ÍýÏÀ¤È¸½¾ì¤ÎÁÐÊý¤«¤éÂ¿³ÑÅª¤ËÌîµå¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤Ïµå³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¯¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï·¬ÅÄ»á¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤ä»ëÅÀ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê£²£²¡áÁáÂç¡Ë¤â·¬ÅÄ»á¤Î»ØÆ³¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë°ì¿Í¤Ç¡¢Æ±¤¸Êì¹»¤ÎÁáÂç¤Ç¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¡£Ê¬ÀÏ¥½¥Õ¥È¡Ö£Ó£ô£á£ô£á¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅêµå¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¡ÖÊÑ²½µå¤¬¶Ê¤¬¤ë·èÄêÍ×°ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê±¦ÏÓ¤À¡£
¡¡ÅÄÏÂ¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¾¤ÎÅê¼ê¤ÎÍî¤Áµå·Ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿ºÝ¤ËÆÀ°Õ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¼«¿È¤ÎÆÃÄ§¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î°ÌÃÖ¤¬³°¤Ë½Ð¤¿¤é¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Åê¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÏµÕ¤Ë³°¤«¤éÅê¤²¤¿Êý¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡×¡£
¡¡¸¦µæÂÐ¾Ý¤ÏÂç³Ø£´Ç¯´Ö¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÅê¤²¤¿Á´Åêµå¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤Ë¤Ï£´Ç¯½©¤Î£±£±·î¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¹Ô¤¤¡¢»×¤ï¤Ì½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÈÖ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÅÄÏÂ¤Ï»²¹ÍÊ¸¸¥¤È¤·¤Æ·¬ÅÄ»á¤¬¶¦Æ±¼¹É®¤·¤¿ÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ß¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥Ð¥é¤Ä¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¤à¤·¤íÀ©µåÎÏ¤¬¹â¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í»¡¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â¤Î¾å¤²Êý¤ä¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¾õÂÖ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÀ¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï½¤ÀµÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ²ò¼á¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ÎÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¤«¤â¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£±¿Ì¿¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤«¡¢·¬ÅÄ»á¤È¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÆþ¤ì°ã¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡Ö¹Í¤¨¤ëÌîµå¡×¤ËÄÌ¤¸¤ëà·¬ÅÄ¥¤¥º¥àá¤Ï¼ã¼ê¤ÎÃæ¤Ë²ê¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£