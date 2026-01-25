スピーチ後に静かに退席、会場に残らなかった理由

全米野球記者協会（BBWAA）が主催する恒例の晩餐会が24日（日本時間25日）にニューヨーク市内のホテルで行われた。2年ぶりに出席したドジャースの大谷翔平投手は終始、カメラに映るポジションにいたが、スピーチ後にさっと退散。急な事態に嘆きの声があがった。

晩餐会の開始から約1時間半後、大谷が紹介されると壇上へ上がり、流暢な英語でスピーチを披露した。感謝の言葉を交えた見事な演説に、場内からは大きな拍手が沸き起こった。その後、スピーチを終えた大谷はそのまま壇上を降り、最前のテーブルで見守っていた真美子夫人も、大谷の退席に合わせるように会場を後にした。

今回の夕食会は米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」でライブ配信されており、演説台の横にいた大谷はほぼずっと画面に映っていた。当初は「いい場所！」「気が抜けないね」などとファンも反応していたが、突如“消えた”ことに困惑。「大谷さんいない 帰ったのかな」「大谷くんいないよね？」「あれ？ 大谷選手いない？」「大谷選手いる想定のスピーチだから沢山言及されるけど、本人いない」「大谷さんいないなと思ったらもう帰ったんだ」といった声が寄せられていた。

実は当日のニューヨークは厳しい寒さに見舞われており、気温はマイナス10度まで冷え込んだ。翌25日（同26日）には降雪予報も出ており、空の便への影響も懸念される状況だったことが影響したのかもしれない。（Full-Count編集部）