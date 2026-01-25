『エヴァ』赤木リツコ役・山口由里子＆伊吹マヤ役・長沢美樹が対談！2人が″初めて収録したセリフ″とは？
TOKYO FM の番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30〜22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回は、声優の山口由里子さん（赤木リツコ役）と、長沢美樹さん（伊吹マヤ役）の対談の様子をお届け。ここでは“初めて収録したセリフ”について語り合いました。
◆『エヴァ』初アフレコ秘話
長沢：一番最初に収録したときのセリフって覚えていますか？
山口：もちろん覚えていますよ、人生で初めてマイクでしゃべったセリフだから……。
赤木リツコ：「あきれた また迷ったのね」
長沢：うわぁー！ 本物だー！
山口：（笑）。
長沢：あれですよね、（葛城）ミサトさんが（碇）シンジくんを迎えに行って、迷子になったときのセリフ。まさに、リツコさんらしいセリフから入ったんですね。ちょっと感動しまし た。
山口：あのシーンの動きも全部覚えてる。ゆっくりゴーグルを上げて、「あきれた」って言ったの、ブルーの水着で……。
長沢：そっか！ プールか何かに入っていたんだ。懐かしい！
山口：美樹ちゃんは？
長沢：多分なんですけど、シンジくんが「エヴァに乗りなさい」って言われて、絶望しているときに言ったセリフがあるんですよ。忘れないようにメモを取ってきたんですけど……。心のなかで“シンジくん、めっちゃかわいそう”って思いながら、冷静なセリフを言ったんです。
「こんなの乗れるわけないよ」ってシンジくんが言って、（碇）ゲンドウさんが「乗るなら早くしろ。でなければ帰れ」と言って……。あと、（綾波）レイが重傷だったんですよ。それで、「パイロットの準備を始めろ」っていう命令が来て……。
伊吹マヤ：「了解、現作業を中断、再起動に入ります」
長沢：これが、たぶん最初のセリフだったと思います。
山口：そうだったかあ。
長沢：“こんなかわいそうな状況で、このセリフを言わなきゃいけないんだ”って思って、しゃべった記憶がありますね。
----------------------------------------------------
『FM EVA 30.0』は、Amazon Musicでポッドキャスト番組として独占配信中！
放送では時間の都合でお届けできなかった部分も含む特別編集版を、どうぞお楽しみください。
『FM EVA 30.0』ポッドキャスト配信：https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0 https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：FM EVA 30.0
放送日時：毎週土曜 22:30〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/
左から：山口由里子さん、長沢美樹さん
