“筋肉少女帯大好き”サンド富澤たけし、初めて買ったCDは「ボヨヨンロック」

お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけし（51歳）が、1月25日に放送されたバラエティ番組「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。“初めて買ったCD”について語った。



この日、狩野英孝から「初めて買ったCDとか覚えてます？」と聞かれた富澤は「オレ、『ボヨヨンロック』かな」と答え、狩野は「ボヨヨンロック…？」と不思議そうに返す。



「ボヨヨンロック」は、ロックバンド・筋肉少女帯のメンバー、大槻ケンヂと内田雄一郎が“まんが道”の名義で1989年にリリースした楽曲で、富澤は「オールナイトニッポンから派生した曲」と説明。



相方の伊達みきおは「（富澤は）筋肉少女帯、大好きだもんね」と頷いた。