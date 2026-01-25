Netflixによるアニメ映画『超かぐや姫！』が2026年1月22日17時より配信開始された。本作の配信に合わせて、過去に監督の山下清悟がオープニング・エンディング映像を手掛けたアニメの原作者による応援イラストが発表されている。

【画像】『NARUTO』岸本斉史が描いた『超かぐや姫！』のかぐやほか

『超かぐや姫！』はかぐや姫（竹取物語）をモチーフにしたオリジナルアニメーション作品。女子高生「酒寄彩葉」は、七色に輝く電柱の中から出てきた「かぐや」とともに、インターネット上の仮想空間での活動に精を出していく。

山下にとって初の長編オリジナルアニメーション監督作となる『超かぐや姫！』。本作の配信を記念して『NARUTO -ナルト-』（集英社）の作者・岸本斉史は酒寄とかぐやのイラストを寄せている。アニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』の制作に関わってきた山下の代表的な仕事として、NICO Touches the Walls「ニワカ雨ニモ負ケズ」がテーマ曲となったオープニング映像が挙げられるだろう。

『呪術廻戦』（集英社）の作者・芥見下々も本作の主要キャラクター・酒寄とかぐやのイラストを描いた。山下はアニメ『呪術廻戦』第1期のオープニング映像を手掛けている。

1クール目のEve「廻廻奇譚」に続いて、2クール目Who-ya Extended「VIVID VICE」がテーマ曲のオープニングも手掛けた山下。その背景には『呪術廻戦』のアニメ化決定時、芥見が山下にオープニングアニメをお願いできないかと要望していたという裏話がある。

『チェンソーマン』（集英社）の作者・藤本タツキが寄稿したイラストには酒寄とともに「山下清悟さんの超作画がずっと続きます！ ずっと幸せな画面でした！」といったコメントが添えられた。数々の名作映画のオマージュが詰め込まれたアニメ『チェンソーマン』第1期のオープニング映像を手掛けたのは山下である。

ジャンプ漫画のほかにも『王様ランキング』（KADOKAWA）の作者・十日草輔もイラストを発表。『王様ランキング』の主人公・ボッジと「超かぐや姫！ 応援してるぜ！」と話すカゲが描かれた。山下はアニメ『王様ランキング』第2クールのオープニング映像を手掛けている。

応援イラストのほかにも『盾の勇者の成り上がり』（KADOKAWA）の作者・アネコユサギも応援コメントを寄せた。藤本タツキのコメントとあいまって、本作の映像への期待が高まる内容といえるだろう。なお、山下はアニメ『盾の勇者の成り上がり』のオープニング映像を手掛けている。

『超かぐや姫！』は1月22日よりNetflixにて世界独占配信中。応援イラスト・コメントとともに「オリジナルアニメへの不信感を払拭したい思いで、三年戦い抜きました」というコメントからも、本作がこれまで多くのアニメーションを手掛けてきた山下監督渾身の一作であることが伺える。

（文=加藤かづき）