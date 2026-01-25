浅田真央「伝説のフリー」村上佳菜子が当時の様子を明かす！羽生結弦 オリンピック連覇！独占告白
テレ東ではミラノ・コルティナオリンピック™2026の直前特番として、2月1日（日）よる6時30分から「開幕目前！メダリスト100人が目撃！冬季オリンピック伝説の試合ベスト10」を放送します。
テレ東で放送してきた「一流が目撃シリーズ」の第4弾となる今回は、総勢100人が選ぶ冬季オリンピックの「伝説の試合」をランキング形式で発表します。今回も番組スタッフが日本全国を飛び回り、100人にガチ取材！冬季オリンピックメダリストだけでなく、夏季大会のメダリストにもインタビューを実施！一流たちが心震わせた冬季オリンピックの名シーンを大放出します。
■国民が涙した名シーンが次々と！
羽生結弦オリンピック連覇、浅田真央「伝説のフリー」、長野オリンピック・スキージャンプ大逆転――、日本中が感動と涙に包まれた名シーンの数々をたっぷりとお届け。更にテレ東のカメラだけがおさえた貴重な独占映像も公開します！
■【伝説の試合を本人が見直してみた】当事者が明かす「あの日の真実」
この番組一番の見どころは、伝説の試合を【本人が見直してみた】
伝説の試合映像を本人が見直しながら当時の心情、今だからこそ話せる裏話が語られます。長野オリンピックジャンプ団体金メダルメンバーが伝説の試合を初めて見直してみたり、当事者はスタジオにも！平昌オリンピックスピードスケート女子団体パシュートで金メダルを獲得した郄木菜那は、歴史的レースの裏側を当時の映像とともに振り返ります。
■豪華アスリートが明かす今だから明かせるエピソード！
名シーンを選んだのは、夏季冬季の名だたるオリンピックメダリストたち。心に残る名場面を聞いていくと、世界を知る彼らならではのエピソードが。さらに、浅田真央伝説のフリーを現場で見ていた村上佳菜子は当時の様子を告白。改めて振り返った名シーンに思わず涙する場面も。12年経った今だから話せるあの日の事実が明らかになります。この番組でしか聞くことができない裏話にも注目です！
★長野オリンピックスキージャンプ団体金メダルメンバーが初めて試合映像を【みんなで見直してみた】
中止か続行か…金メダルに繋がった「テストジャンパー25人」決死のジャンプ！選手との感動秘話にスタジオ涙！ 原田本人が激白！伝説の「ふなきー」の新事実！
★スタジオ大号泣！ソチオリンピック浅田真央【伝説のフリー】失意のショートから21時間！復活の裏にあったある言葉」を本人が独占告白！
★羽生結弦オリンピック連覇！独占告白【大けが〜空白の3か月〜五輪連覇】の舞台裏！大けがに繋がった「因縁のジャンプ」と戦った【伝説の4分半】
★長野オリンピックスピードスケート金メダル清水宏保！本人が独占告白「残り499mは◯◯だった」
★スノーボードハーフパイプ金メダル平野歩夢！本人が語る【怒りと賭け！伝説の3本目】
★平昌オリンピック女子団体パシュート金メダルのレースを本人・郄木菜那とスタジオ全員で見直してみると新発見続々！
驚き、発見、そして感動がよみがえり、観ればミラノ・コルティナオリンピック™が待ち遠しくなるこの冬必見のスポーツ特番です。
■加藤浩次
ベスト10は過去のものなんですけれども、何回見てもいいですよね。メダルを獲った方100人選んでいるので、面白いランキングになっていると思います。その中でも「メダリストってここを選ぶんだ！」という発見もありましたから。
これを見ると、今回のミラノ・コルティナオリンピックを楽しめますね。めっちゃ盛り上がりますからテンション上がりますので、これを見てからオリンピックに突入しましょう！
■村上佳菜子
曲を聴いて思い出すのと同じように映像を見たら当時の自分も思い出すというか、こういうふうに見ていたなとかいろんな感情になりました。今回ちゃんとしっかり見ることができて「こんな感動が生まれたんだ！」って知れたからすごい勉強になりました。自分の記憶がない時のシーンも出てきて、（今日の収録では）リアルで皆と一緒に見ていたんじゃないかっていうくらい。盛り上がりました。
Q.浅田真央さんのシーンで大号泣していましたが
浅田真央ちゃんのソチオリンピックのあのシーンはしちゃいます！ただ私の一番の反省は、織田くんのいいところをとってしまったという。
Q.ミラノ・コルティナオリンピックで務めるアスリートキャスターへの意気込みは
スポーツをやってきたからこそ選手に寄り添って話せることはあると思うので、そういうところをお伝えできたらと思います！
■小木博明
いろんな試合を見ましたが緊張感があって、収録時間があっという間に感じました。自分の中でもスポーツ選手を一番リスペクトしていて、特にオリンピック選手はすごいと思いました。
ランキングの結果については1位のシーンはなんとなくわかっていましたね。当時見ていましたし、みんなで盛り上がっていた記憶があるので。ただフィギュアスケートの伊藤みどりさんが出てくるんじゃないかと期待していたのですが入っていなかったのは残念でしたね！伊藤さんのトリプルアクセルが好きなので！
■郄木菜那
色々なすごいレースや大会がある中で、やっぱりランキングに入ってくるものは、見たら泣けるよなっていうくらい心動かされる瞬間が沢山ありました。ランキングを10個に収めるのが難しいですよね。こうやってオリンピック選手って4年間戦っているんだなということも、この番組を見ていただけるとわかると思います。それを感じながらミラノ・コルティナオリンピックで出ている選手一人一人を応援してほしいなとすごく感じた時間でしたね。
■織田信成
スポーツの感動って色褪せないですよね。
今見ても昨日のことのように感動してしまって。結果も知っているんだけど「本当に良かった！」ってなるのがスポーツの力だなと思います。（浅田真央選手のシーン）収録が始まる前に「多分泣くだろうな」って分かってました。誰よりも人柄とか真央ちゃんがこれまで頑張ってきたのかっていうことを知っているからこそ、最後に報われて欲しいという気持ちで応援していたから。昨日の大会かっていうくらいの気持ちで泣いてしまいました。大会の結果も大事だけど表現して世界中を感動させるのがスポーツの力ですよね。
≪番組概要≫
【タイトル】 「開幕目前！メダリスト100人が目撃！冬季オリンピック伝説の試合ベスト10」
【放送日時】 2026年2月1日（日）よる6時30分〜8時50分放送
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」でスペシャルライブ配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
【出演者】 MC：加藤浩次
ミラノ・コルティナオリンピック アスリートキャスター：村上佳菜子ゲスト：小木博明（おぎやはぎ）
アスリートゲスト：織田信成 郄木菜那
進行：冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
【公式X】 @tvtokyosports
【番組HP】
【コピーライト】 Ⓒテレビ東京
