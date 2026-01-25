¤Ê¤¼¤«»Ò¤É¤â¤â¤É¥Ï¥Þ¤ê¡ª¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤Ë¤·¤«²ò¤±¤Ê¤¤¡È¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÌä¤¤¡É¤È¤Ï¡©
¡ÖÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¡×
¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½ñÀÒ¡Ø¤â¤Ã¤È!! Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¡ÊÌîÂ¼ÍµÇ·Ãø¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤À¡£Google¡¢Apple¡¢Microsoft¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶°ìÎ®´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ç¤â½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¡È¹Í¤¨¤ëÎÏ¡É¤òÃÃ¤¨¤ëÃÎÅª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤Î·æºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ºî¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¤Ï2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼4°Ì¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñÃ±¹ÔËÜ¡¿¥È¡¼¥Ï¥óÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¥¦¥Á¤Î»Ò¤¬Ì´Ãæ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¡×¡ÖÇ¾¥È¥ì¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â»¦Åþ¤·¡¢Á´À¤Âå¤«¤éÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆ±½ñ¤«¤é¡¢1Ìä¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
²ÄÇ½À¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¿¿¼Â¤ò¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¤«¡©
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢
¡¡ÏÀÍýÅª¤Ê»×¹Í
¡¡¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤òÂ¬¤ë¡¢¤¤¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Àµ²ò¤Ï¸å¤Û¤É¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¿¤á¤·¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÃÎ¼±¤äÆñ¤·¤¤·×»»¤ÏÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤±¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤âÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢
¡¡Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
A¤Ï¤¤¤Ä¤â¿¿¼Â¤òÏÃ¤¹ÀµÄ¾¼Ô¤«¡¢¤¤¤Ä¤â±³¤ò¤Ä¤¯±³¤Ä¤¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢A¤ÎÀµÂÎ¤òÄ´¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃµÄå¤¬¡¢A¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëB¤â¸Æ¤ó¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¡£
ÃµÄå¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á2¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ÏÀµÄ¾¼Ô¤«¡©¡×
B¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤«¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ÇÅú¤¨¤¿¤¬¡¢ÃµÄå¤Ë¤ÏA¤ÎÀµÂÎ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÃµÄå¡Ö¤Ê¤¢A¤è¡¢B¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
A¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤«¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ÇÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÃµÄå¤ÏA¤ÎÀµÂÎ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢A¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
¥¤¥é¥¹¥È¡§¥Ï¥¶¥Þ¥Á¥Ò¥í
¡½¡½¡Ø¤â¤Ã¤È!! Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¡Ê215¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡¡¤è¤¯¤¢¤ëÀµÄ¾¼Ô¤È±³¤Ä¤¤ÎÌäÂê¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Ã¯¤ÎÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡A¤ÈB¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÈ¯¸À¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËA¤ÎÀµÂÎ¤òÅö¤Æ¤í¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ê¤ãÃµÄå¤Ï¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ò¥ó¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÊ¹¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ó¤ÊÌäÂê¡¢ËÜÅö¤Ë²ò¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤ÈÀµ²ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë