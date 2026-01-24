ホテルのチェックアウト時に飲み残した飲料の処分方法が分からず、困った経験はありませんか。使い終わったタオルの置き場所やごみの処理方法など、チェックアウト時に必要な作業について、札幌東急ホテルズの公式TikTokアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…」 これがホテルで飲み残した飲料＆ごみの捨て方です！

公式TikTokアカウントでは「ホテル豆知識」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが「忘れ物結構あります」「特に布団の中などチェックアウト前にご確認ください」とアドバイスしています。また、使用済みのタオルは浴室に置いておくのがよいといいます。

飲み残した飲料はゼリー状の飲料を除き、洗面台に流すようアドバイス。カップラーメンの食べ残しについては、「カップラーメンは具が残っていたりして詰まりの原因になる可能性があるため、そのまま置いておいていただけるとうれしいです」と投稿しています。

この投稿に対し、SNS上では「参考になります！！！」「全て出口辺りにまとめていました」「いろんな物忘れるよね」などの声が上がっています。

ホテルをチェックアウトする際は、忘れ物がないかよく確認しましょう。