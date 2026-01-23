¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¡¦¤æ¤Ê¤Á ¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡È¼¡À¤Âå¤Î100¿Í¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤â¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡Èº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¤Î±Æ¶Á¡É
¡¡¸½Ìò¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤Ê¤Á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾·ÐºÑ»¨»ï¤ÎÆüËÜÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØForbes JAPAN¡Ù¤Ç¡¢2026Ç¯¤ËÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤100¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö100 PEOPLE TO WATCH IN 2026¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2014Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤æ¤Ê¤Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØKOGYARU¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£ZÀ¤Âå¤ËÂ³¤¯¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡À¤Âå¡É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥®¥ã¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®¼Ô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ø·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ê¤Á¤µ¤ó¤Ï´°Á´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤·¤ÆInstagram¡¢TikTok¡¢X¡¢YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡ØKOGYARU¡Ù¤ÏÅÁÀâ¤ÎÆ±Ì¾¥®¥ã¥ë»¨»ï¤Î¸å·Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Øegg¡Ù¤ÎËåÈÇ¤È¤·¤Æ2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£³¤³°¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÉ¾²Á¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡X¾å¤Ç¤â¡¢¡Ô¦ÁÀ¤Âå¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¼«¸ÊÉ½¸½¤¬¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡Õ
¡¡¤Èº£¸å¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÍ«Î¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ô¥®¥ã¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ä¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤¿¤À¾®³ØÀ¸¤Ç¤³¤ì¤ä¤é¤ì¤ë¤ÈÃæ³ØÆþ³Ø¤Î»þ¤Ë°ìÌåÃå¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤æ¤¿¤Ü¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤¢¤ë¤«¤éÄø¡¹¤Ë¤Í¡Õ
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡È¿ÆÀ¤Âå¤«¤é¤Î±Æ¶Á¡É¤Ê¤É¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤ò·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³Ê¹¥¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥ª¥»¥í¤Î¾¾Åè¾°Èþ¤µ¤ó¤¬2024Ç¯6·î¤Ë¡¢12ºÐ¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Î¶âÈ±»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òInstagram¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ¬Èé¤òÄË¤á¤ë¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÏOK¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤â¡È¥ÉÇÉ¼ê¡É¤Ê¥á¥¤¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸¤ä¡¢È©¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤æ¤Ê¤Á¤µ¤ó¤Ï¡È¹õ¥®¥ã¥ë¡É¤È¤·¤ÆÇä½Ð¤·Ãæ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ë¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËX¾å¤Î»ØÅ¦¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤ÎËÜ¿Í¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¤å¤¢¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Ø¿Ê³Ø¡£¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¤Ï»É½«Æþ¤ê¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Ë¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤Ç»²²Ã¤·¡¢¿ÆÀ¤Âå¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¿Ê³Ø¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹»Â§¤Ç¥®¥ã¥ë¤Î³Ê¹¥¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¹õÈ±¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¾®³ØÀ¸¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¡È¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¡É¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤ë¤Ù¤ÅÀ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢³èÌö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£