官公庁やオフィスビルなどが立ち並ぶ永田町。その要衝である特許庁前の交差点に、鈍い衝突音が響いた--1月22日午後6時半過ぎ、交差点で車6台が絡む衝突事故で、1人が死亡し、8人が骨折するなどの重軽傷を負った事件。内閣府の公用車が赤信号を無視して交差点に進入したと報じられていた。

【写真を見る】グシャグシャに潰れた公用車。破片が飛び散り、衝突したタクシーの乗客が死亡…凄惨な事故現場

全国紙社会部記者が語る。

「周囲の車のドライブレコーダーには、公用車が赤信号を無視して交差点に進入する様子がうつっていたそうです。公用車は交差点の右手から来たワゴン車と衝突し、その衝撃でワゴン車は並走していたタクシーに衝突。反対車線にいた車両にも相次いでぶつかり、タクシーの乗客だった港区・芝の32歳会社員が脳挫傷などで死亡しました。

公用車は内閣府から運転業務を委託されている会社の男性運転手（69）が運転しており、事故当時も業務中だったといいます。運転手も含め、公用車に乗っていた3人は両足を骨折するなどの重症を負っているとのことです」

業務中だった公用車の後部座席には2人の男性が乗っていたという。この2人は現在、日本成長戦略本部に所属する幹部官僚だということが、複数の関係者への取材でわかった。官邸関係者の話。

「2人は内閣審議官級の大物官僚で、高市早苗総理が重用するメンバーです。たびたび国会答弁も務める2人ですが、今回の事故の怪我はかなり大きそうで、衆院解散したばかりの高市総理のショックは計り知れません」

捜査関係者が語る。

「現場にはブレーキ痕がなく、公用車の運転手は交差点に進入する前の坂で気を失い、そのまま突っ込んだそうです。ドライブレコーダーの解析などから、法定速度の60キロを超えて交差点に進入したとみられている」

後部座席に乗っていた2人について、内閣府大臣官房会計課自動車係に問い合わせると、「担当者が出払っていて対応できない」とのことだった。質問状の回答があり次第追記する。

事件の翌日夕刻、事件現場には花を手にした女性が現われ、涙を流していた。女性は現場に花を手向けると手を合わせ、その場を後にしていた。

解散直前に起こっていた惨事。警察は事故の原因究明を進めている。