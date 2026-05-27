2011年5月27日21時55分頃、北海道のJR石勝線・清風山信号場構内で、釧路発札幌行き特急「スーパーおおぞら14号」が脱線し、トンネル内で停止した。車両火災が発生し、煙が車内に流れ込んできたが、乗客は乗務員の車内放送に従ってじっと避難指示を待ち続けていた。 やがて煙に耐えかねた乗客の一部が自らドアを開けてトンネルに飛び出し、結果として全員が無事に避難できた。列車が止まった場所がトンネル坑口からも