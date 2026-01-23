この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTuberの“おもてなし”にドイツ人兄弟が感動 「これ最高だ！」日本のとんかつ初体験で満面の笑み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」を公開。YouTuberのJukia氏が、日本に到着したばかりのドイツ人男性をもてなす様子を届けた。都会の喧騒の中にある神社の静けさに「信じられない」と驚き、初めて食べたとんかつを「美味しい！」と絶賛するなど、日本の文化に触れた素直な反応が記録されている。



動画は、Jukia氏が自身の企画「FREE RIDE」を紹介するところから始まる。これは、空港で出会った外国人観光客を無料で都内観光に案内し、ホテルまで送り届けるというものだ。今回、Jukia氏が声をかけたのは、初来日だというドイツ人の双子の兄弟。ある日本のアーティストのコンサートを見るために来日したと明かし、Jukia氏の車で東京観光へ出発した。



まず一行が向かったのは、渋谷区にある明治神宮だ。都心にありながら緑豊かな境内の様子に、一人の男性は「東京の真ん中にいるのが信じられないよ！」と驚きの声を上げた。参拝作法を学び、日本文化に触れる貴重な体験を楽しんだ。



観光のハイライトは、とんかつ専門店での夕食だ。初めてとんかつを口にした男性は、満面の笑みで「美味しい！」とドイツ語で繰り返し、もう一人も「これ最高だ！」と喜びを表現した。自らゴマをすってソースを作る体験も楽しんだようで、日本の食文化にすっかり魅了された様子だった。最後は宿泊先のホテルまで送り届けられ、Jukia氏との別れを惜しみつつ、感謝を伝えて一日を締めくくった。



