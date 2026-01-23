【UEFAヨーロッパリーグ】ボローニャ 2ー2 セルティック（日本時間1月23日／スタディオ・レナート・ダッラーラ）

【映像】前田＆旗手の神連携でGK翻弄

セルティック所属の2人の日本人選手が躍動した。前田大然がボールを奪い、最後は旗手怜央が冷静にゴールに流しこむと、ファンからは「完璧なゴール」と称賛の声が寄せられた。

日本時間1月23日のUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第7節で、セルティックは敵地でボローニャと対戦した。

旗手と前田はともに先発メンバーに名を連ねると、キックオフ直後に2人で大仕事をやってのける。

ボローニャのバックパスを受けたGKウカシュ・スコルプスキに対して旗手がプレスをかける。コースを限定した上でパスを出させると、これを前田がボックス内でインターセプトに成功した。

前田はGKに対して2ー1の数的優位の状況を活かしてゴール正面の旗手に丁寧なラストパスを送り、最後は背番号41が無人のゴールに流しこんだ。

開始直後の先制点はSNSでも話題を集め、ファンからは「完璧なゴール！」「旗手ナイスゴール！」「これぞ前田大然」「素晴らしいパスカット&素晴らしいプレゼントパス」「前田大然と旗手怜央の連携、痺れるわ」「ハイプレスが機能した」「旗手怜央の先制ゴールは落ち着きが光ったし、GKのミスを逃さず仕掛けた前田大然の判断も最高」「前田大然のパスカットからのアシスト最高すぎる…！旗手怜央も流し込みで完璧な連携」などと称賛の声が寄せられた。

幸先よく先制に成功したセルティックだったが、旗手が31分と34分に連続してイエローカードをもらったことで退場に。一時は2点のリードを得ていたが、防戦一方だった後半に2点を失い、2ー2の痛み分けに終わった。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）