全豪オープン

女子テニスの大坂なおみ（フリー）が22日、全豪オープン2回戦でソラナ・チルステア（ルーマニア）に2-1（6-3、4-6、6-2）で勝利した。チルステアは大坂のプレーをきっかけに、試合後の握手で手を振り払うような仕草を見せたり、強い口調でまくしたてたりする場面があった。会見では質問を受け、不満そうな表情を浮かべた。

試合終了直後だった。2人はネット際で握手するも、チルステアがすぐに手を離し、大坂に強い口調でまくしたて口論の状態になった。発端は相手のファーストサーブがネットにかかった後に、大坂が「カモン！」と小さく叫んだことのようで、チルステアは試合中も審判に抗議していた。2人のやり取りはネット上でも物議を醸していた。

全豪オープン公式YouTubeはチルステアの会見の様子を公開。試合終了直後の会話について、不満があるか聞かれると、「いや、大丈夫よ。少し会話を交わしただけ。大したことはないわ。今夜の試合のメインではないの。良い試合だった。彼女は素晴らしかったし、勝利に値した。言えることはそれだけよ」と深く言及しなかった。

続けて、大坂の「カモン！」について質問が飛ぶも「そのことについては話さないわ」と一蹴。今年限りでの引退を決断しており「私にとって最後の全豪オープン。20年間プレーして迎えたこの瞬間は、ナオミとのたった5秒の会話内容よりも重要なものよ」と話した。

その後、もう一度「試合後ナオミと話す機会はありましたか？」と問われた。3連続となる大坂に関わる質問に淡々と答えていたチルステアは明らかに表情を曇らせ、「それは今夜の試合で重要なことなの？」と不満そうに返していた。



（THE ANSWER編集部）