¡¡²¤½£¥ê¡¼¥°¡Ê£Å£Ì¡Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£·Àï¡Ê£²£²Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ë£²¡½£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿£Í£Æ´ú¼êÎç±û¤Ë¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Á°È¾£¶Ê¬¤ËÆüËÜÂåÉ½£Æ£×Á°ÅÄÂçÁ³¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿´ú¼ê¤Ï£²£·Ê¬¤Ë·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤Î£³£±Ê¬¤Ë£²ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¡££±¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï£²¡½£°¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¤â¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¥É¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É¡×¤Ï´ú¼ê¤ÎÂà¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î£Í£Æ¤Ï¶ò¤«¤ÊºÇ½é¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·£²²óÌÜ¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤Î¤¢¤Þ¤êÁê¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤¤¿¶¸µ¤¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖÁ´°÷¤Î¶¨ÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ú¼ê¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÍî¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢Æ±¡Ö¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¥·¥å¡¦¥µ¥ó¡×¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£Âà¾ì½èÊ¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶ò¤«¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤Áª¼ê¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Î¶ò¤«¤µ¡×¤È´ú¼ê¤òµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿´ú¼ê¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ì¥ª¤Ï¿´¤«¤é¼Õºá¤·¤¿¡£¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤â¤·Èà¡Ê´ú¼ê¡Ë¤¬»Ä¤ê»î¹ç¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð²æ¡¹¤Ï¾¡¤Æ¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ë¸å¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£