17歳で骨肉腫の診断を受け、闘病生活をSNSで発信していたYouTube「isshin CH」の一心さんが、16日に亡くなった。21歳。19日、同チャンネルで家族が明かした。【動画】一心さんの姿がたくさん…21歳で亡くなったYouTuber・一心さんの友人が制作した動画「ありがとう一心」19日に更新された動画のコメント欄には「家族一同」の名義で「闘魂一心は、令和8年6月16日（火）17時1分、安らかに永眠いたしました」と報告。「17才で骨肉