１８日、ラサ西駅鉄道貨物ヤードで、冷凍コンテナの積み下ろしをするガントリークレーン。（ラサ＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）【新華社ラサ6月20日】中国西蔵自治区ラサ市堆竜徳慶区にあるラサ西駅貨物ヤードは、青蔵鉄道西蔵区間で最大規模の鉄道貨物取扱拠点となっている。貨物取扱量は、青蔵鉄道が全線開通した2006年の32万9千トンから、25年には642万9千トンに増えた。取扱品目も当初の10種類余りから、現在は建材、自動車、