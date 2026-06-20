女子プロレスのスターダムは20日、国立代々木競技場第2体育館で「STARDOMTHECONVERSION2026」を行った。メインでワールド・オブ・スターダム選手権は王者の玖麗さやかを破り挑戦者の鈴季すずが初戴冠した。試合は鈴季がエプロンでの脳天くい打ち、場外で椅子攻撃に観客の傘で一撃。玖麗も反撃するが、全く相手にせず、再び場外戦へ。5分すぎ、水を王者の顔に噴射した。リングの戻るとパワーで圧倒。王者もエルボーで対抗