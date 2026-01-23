平和評議会の設立式典でトランプ大統領の左手に大きなあざが見えた＝22日、スイス・ダボス/Chip Somodevilla/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領の左手に突如見られるようになったあざについて、ホワイトハウスは22日、平和評議会の発足式典でテーブルにぶつけたのが原因だと説明した。

ホワイトハウスのレビット報道官は声明で「トランプ大統領は式典でテーブルの角に手をぶつけ、そのためにあざができた」と述べた。

トランプ氏はアスピリンを毎日服用しているため、手にあざができやすいと医師が以前述べていたと述べた。

ホワイトハウスの関係者は、スイス滞在中のトランプ氏の写真をCNNに共有し、「21日と22日午前の写真ではあざは見られない」と述べた。

式典冒頭の映像ではトランプ氏の手に大きなあざはないように見える。だが約10分後にトランプ氏がテーブルにつき、文書に署名した後にはあざが目立っている。

CNNが以前報じたように、トランプ氏の右手には2期目が始まる前からあざがあった。だが、隠すようになってから以前より注目されるようになった。昨年末には左手にもあざが確認され、健康状態への懸念が強まった。

トランプ氏は1日に公開された米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）のインタビューで、医師の推奨量を超えるアスピリンを服用していることを明かし、「血液をサラサラにするのに良い」と主張した。

トランプ氏の主治医はWSJにトランプ氏が1日325ミリグラムのアスピリンを服用していると述べた。

米メイヨークリニックによると、「心臓発作や脳卒中の予防に役立つ」とされる低用量アスピリンは75〜100ミリグラムで、一般に推奨される量は81ミリグラム。また、アスピリン療法を行う場合の1日の服用量は「通常」75〜325ミリグラムの間としている。