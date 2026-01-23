「寂しくなります」の声も...ポップマート天王寺MIO店が26日に閉店へ。3月には大丸梅田店も。

中国のアートトイブランド「ポップマート（POP MART）」の天王寺MIO店（大阪市）が、2026年1月26日をもって閉店します。

ポップマートといえば、昨年「ラブブ（LABUBU）」のぬいぐるみグッズが大ヒットしました。閉店の発表を受け、SNSでは「ポプマ天王寺閉店するの悲しい」「ほんとに寂しい」「寂しくなります」といった声が寄せられています。

大丸梅田店は3月9日まで

天王寺MIO店の閉店は、1月12日にポップマートのXアカウント（＠POPMARTJapan）が発表しました。

なお、天王寺MIOは、リニューアルオープンに伴い、ポップマートのほかにも複数のショップが1月中に閉店します。

また、大阪市の「大丸梅田店」5階にある直営店も、3月9日をもって営業終了となるようです。大丸の公式サイトに記載されています（1月22日時点）。大丸梅田店が入居する「サウスゲートビルディング」において、大規模リニューアル工事が予定されています。それに伴い、多くのショップが営業終了、または移転となります。

大阪エリアには、上記の2店舗のほかに大阪なんば店、心斎橋PARCO店があります。

大阪なんば店は、直営店としては日本最大、そして関西圏初の路面店として、昨年9月にオープンしました。今後は大阪なんば店が大阪エリアの拠点となりそうです。

福岡初上陸、オープン記念ノベルティも

一方で、ポップマートの直営店は福岡に初上陸します。1月31日に、「POP MART 福岡PARCO店」がグランドオープンします。

福岡PARCO店では、ラブブのぬいぐるみや話題のSKULLPANDAのコラボ商品、バレンタインデーに向けて発売の新商品など、豊富なラインアップを取りそろえます。

また、オープン記念のノベルティキャンペーンも実施予定です。買い物をした人は、先着順でバッグチャームがもらえます。

なお、ショッパーを購入した人限定で、ミニサイズのショッパーは対象外です。

さらに、購入金額によって内容が異なる特別なプレゼントももらえます。

・1会計につき税込8000円以上→「SKULLPANDA The Paradoxシリーズ マグネット」ランダム1種類

・1会計につき税込1万6000円以上→「SKULLPANDA The Paradoxシリーズ マグネット」2色セット

・1会計につき税込3万8000円以上→「SKULLPANDA The Paradoxシリーズ ブランケット(150×100mm)」

なお、1月31日から2月8日までの入店には、事前抽選による整理券が必要な時間帯があります。また、2月4日は休館日です。

今後も入場制限が設けられる可能性があります。

＜POP MART 福岡PARCO店＞

グランドオープン日：2026年1月31日

場所：福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡PARCO 本館7階

営業時間：10時〜20時30分

※営業時間は変更または臨時休業となる場合があります。

（C）POP MART

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）