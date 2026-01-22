弁当チェーン「ほっかほっか亭」の公式Xアカウントが2026年1月22日、安易な引用リポストを行ったとして、「不適切な振る舞いであった」と謝罪した。だがSNSでは、同社が引用リポストした経緯や今回の謝罪に対し、「企業も大変だな...」「普通の人はネットミームなんて知らないでしょ」などと同情する声が相次いでいる。

ほっかほっか亭の引用リポストが拡散

事の発端は、同社の公式Xアカウントによる1月21日の投稿だった。とあるユーザーの投稿に対し、キラキラ絵文字を使いながら「ほっかほっか亭の牛焼肉弁当 お父さまに感謝ですね」と引用リポストしていた。

ほっかほっか亭が反応したユーザー投稿では、父親が同社の焼肉弁当を買ってくれたという報告とともに、漫画の一コマを添付していた。それは、少年が泣きながら山盛りのカレーライスを美味しそうに食べている様子だった。

だが、この一コマは徳弘正也さんの漫画「狂四郎2030」（集英社）の有名なシーンとして知られるものだった。少年兵がカレーライスを食べると、教官たちはガスマスクを装着し、毒ガス訓練を開始。多く食べた者ほど苦しみ、カレーを食べた少年は死んでしまうという筋書きだ。

そのため、ほっかほっか亭の引用リポストがSNSで拡散し、「分かって言ってんのかな...」「このあと毒ガス訓練か...」「広報担当大丈夫かな...」「広報の担当者はミームをご存知ない...？」「原作ぜんぜん笑えない」などの声が相次いだ。

「その背景を十分に理解せぬまま...」

同社は22日にＸを更新し、謝罪文を掲載。「多大なるご心配とご不快な思いをおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」とした上で、次のように述べた。

引用リポストは削除し、「今後は二度とこのような事態を招かぬよう、投稿前の確認プロセスおよびコンテンツの取り扱いに関する社内教育を根本から見直し、誠実な情報発信に努めてまいる所存です」と方針を述べた。

最後に、「ご不快な思いをされた皆さま、ならびに作品の関係者様に重ねてお詫び申し上げます」と改めて謝罪した。

だがSNSでは、一連の経緯や謝罪文に対し、「あんな美味そうに食ってるシーンから急に毒ガス訓練始まるとは思わんわな」「全然いいよ」「少年が美味しそうにお食事してる1コマなので仕方ないと思います...」「これは完全に悪くないだろ」などと同情する声も相次いでいる。