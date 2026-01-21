「地球の歩き方」が学習参考書に！旅する気分で中学地理・中学歴史を学べる『旅する参考書』新発売

これは面白くってタメになるコラボ！

定番の観光ガイドブック「地球の歩き方」とGakkenの参考書がコラボレーションし、旅する気分で中学地理・中学歴史を学べる『地球の歩き方監修 旅する参考書 中学地理』『同 中学歴史』が発売されます。

本書では、中学地理・中学歴史の重要ポイントがわかりやすく整理されており、学習指導要領にも対応。図や表が豊富で、しっかり学習内容が理解できます。また、赤フィルター対応で、スキマ時間の暗記にも便利。

写真を豊富に使った特集や、学習内容に関連する観光情報があるから、“楽しみながら知識が身につく”参考書に。知識がより記憶に定着しやすくなりますね。

特集ページでは、名所やグルメ、イベント、観光のモデルプランなどを、豊富な写真とともに紹介。例えば「世界のおもしろグルメ」や「日本のお祭りカレンダー」、「鎌倉散歩プラン」など、実際に現地に行ってみたくなる情報が盛りだくさん。

旅行気分で楽しく地理・歴史を学んでみてはいかが？学生だけではなく、大人の学び直しにもぴったりな内容ですね。

『地球の歩き方監修 旅する参考書 中学地理』『同 中学歴史』は、2026年3月19日に発売。各1,870円（税込）。

現在、予約販売中です。

地球の歩き方監修 旅する参考書 中学地理・歴史