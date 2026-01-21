安倍晋三元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告（45）の裁判で、奈良地裁は無期懲役を言い渡しました。

山上被告は法廷に入る際、黒のタートルネックとチノパンをはき、落ち着いた様子で歩き着席すると、冷静な表情で目の前の資料に目を通すなどしていました。

裁判長

「改めて確認します。山上徹也被告ですね」

山上被告「はい」

裁判長

「被告人に対する殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、武器等製造法違反、火薬類取締法違反、建造物損壊について。主文、被告人を無期懲役に処する」

判決が言い渡された瞬間は、山上被告は落ち着いた様子でまっすぐ前を見て判決を聞いていました。

続く判決理由では、検察側が主張し、公判のポイントだった犯行に使われた「手製の銃」について、銃刀法の拳銃と同様で無期懲役の対象となる『砲』と事実認定されました。「（手製の銃は）人を殺傷するに足るもので、発射罪と所持罪は両立する」としたうえで、「約300人もの聴衆や至近距離に関係者が複数いるなかで2回発射していることは極めて危険で悪質性の高い犯行態様であり、結果も重大だ」としました。

山上被告は、主文の言い渡しの後、裁判長の方に向かって一礼をして被告人席へと戻り、再び、1分ほど机の上の資料に目を通すなどしていました。 山上徹也被告は2022年7月、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われていました。

去年10月の初公判で山上被告は罪を認めていました。裁判では母親による旧統一教会への献金で家庭が経済的に困窮した生い立ちを、どこまで量刑に考慮するかが争われました。

証人尋問では山上被告の母親や妹が出廷し、献金額が1億円に上ったことや、家庭が崩壊し、兄が自殺した経緯などについて証言しました。

被告人質問で山上被告は、自殺した兄について母親が「献金のおかげで天国にいる」旨の話をしたことをきっかけに、旧統一教会の幹部襲撃に傾き始めたと明らかにしました。

また、コロナ禍で幹部の来日が見通せなくなり、借金も抱えるなか、教団に繋がりがあると考えていた安倍氏に狙いを定めていました。安倍氏を狙った理由については、「旧統一教会と政治との関わりの中心にいる方。他の政治家では意味が弱いと思った」などと述べる一方、「あくまで旧統一教会が対象で本筋ではないと思った」とも語っていました。

弁護側は被告の“生い立ち”は「最も重要視されるべき事情」と主張していますが、検察側は「生い立ちが犯行の意思決定に与えた影響は極めて限定的」で「暴力に訴えることは法治国家では絶対許されない」として無期懲役を求刑していました。