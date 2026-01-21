【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−0 U-23韓国代表（日本時間1月20日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】危険！「足裏タックル」被害の瞬間

U-23日本代表のMF小倉幸成（法政大）が、日韓戦で危険なタックルを受けて悶絶。後ろからのスライディングで足を刈り取られたが、相手にはまさかのお咎めなし。このシーンにSNSのファンたちが怒りを露わにしている。

U-23日本代表は1月20日、AFC U23アジアカップ準決勝でU-23韓国代表と対戦。36分に挙げた小泉佳絃（明治大）のゴールを守りきり1−0で勝利して、史上3度目の優勝に向けて2大会連続となる決勝進出を果たした。

日本が主導権を握る展開のなか、守備の時間が続く韓国も球際で強さを見せる。するとゴールレスで迎えた30分には、競り合いでヒヤリとするシーンがあった。最終ラインでバックパスを受けたCB永野修都（藤枝MYFC）が前方に縦パスを出すと、やや浮いたボールを小倉が何とかタッチ。勢いが強かったためうまくコントロールできず、流れたボールに対して小倉とMFペ・ヒョンソが競り合う形になった。

「足いってる」の声も

小倉が先に身体を入れたところに、後ろから足裏を見せながらスライディングしたペ・ヒョンソの右足がヒット。左足を刈り取られる形となった小倉は、そのままピッチを転がった。痛がる小倉に近づいたペ・ヒョンソは、謝罪するように身体をポンポンと触る。そこにカタール人のアブドゥラ・アリ＝マーリ主審も近寄ってきたが、ペ・ヒョンソに対してはカードを出さず、通常のファウルとして処理した。

するとABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは、この判定に納得いかず。「カードだろ」「あぶな」「足いってる」「今の韓国の後ろからのタックル、カード出ないんかよ」「韓国のえげつない足裏タックルはノーカードなのか…恐ろしい審判やな」「韓国寄りの中東の笛か」といった声が多く見られた。

なお、小倉はその後立ち上がってプレーを続行。ここまで5試合中4試合でスタメン出場を果たしているチームの心臓の無事に、「ひとまず小倉が怪我なくてよかった」「小倉無事で助かったわ」など安堵の声が見られた。1月25日の決勝（相手はU-23中国代表）でも、中盤のキーマンとして期待される。

（ABEMA de DAZN／AFCU23アジアカップ）

