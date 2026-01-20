¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ó¤¤¡×¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥¿¥Ð¥³¥Ý¥¤¼Î¤Æ¢ª²ÐºÒ¤ËÈ¯Å¸¡¡NEXCO¤Î¾×·âÆ°²è...¸ø³«¤ÎÁÀ¤¤¤Ï
ÃæÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¡ÊNEXCOÃæÆüËÜ¡Ë¤ÎÌ¾¸Å²°»Ù¼Ò¤¬¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Î²ÐºÒ±ÇÁü¤òX¤Ç¸ø³«¤·¡¢SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¹Êó¡¦CS²Ý¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤È¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Î´í¸±À¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¶Ø»ß¡ª¡×Æ°²è¤¬140Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤ÎÌ¾¸Å²°»Ù¼Ò¡Ê@c_nexco_nagoya¡Ë¤Ë¤è¤ë2026Ç¯1·î14Æü¤ÎXÅê¹Æ¤À¡£¡Ö¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¶Ø»ß¡ª¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌó20ÉÃ¤Î²ÐºÒ±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¿¢ºÏ¤«¤éÇò±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê²Ð¼ï¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢20Æü19»þ»þÅÀ¤Ç1Ëü5000·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢140Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤È¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ó¤¤¡×¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Ì¾¸Å²°»Ù¼Ò¤Î¹Êó¡¦CS²Ý¤Ï20Æü¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Åê¹Æ¤Î²ÐºÒ±ÇÁü¤Ï24Ç¯9·î5Æü14»þ¤´¤í¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©²¼¤êÀþ¡ÊµþÅÔÊýÌÌ¡Ë¤ÎÌ¾¸Å²°IC¡½½ÕÆü°æIC´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
Åö»þ¤Î¾õ¶·¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¾å¤êÀþ¡¦²¼¤êÀþ¤ÎÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1»þ´Ö¤Û¤Éµ¬À©¡£¤µ¤é¤ËÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¿¢ºÏ¤Ï¡¢Éý5¥á¡¼¥È¥ë¡ßÄ¹¤µ70¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¼º¤·¤¿¡£Æ±Æü15»þ6Ê¬¤ËÄÃ²Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²áµî¤Î²ÐºÒ±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢26Ç¯1·î13Æü¤ËÆ»Ï©¶è°èÆâ¤Î²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¾ÃËÉ¤Î¸«²ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î²ÐºÒ¤â¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆX¤Ë¤Æ°ìÈÌÅª¤ÊÃí°Õ´µ¯¤ÎÅê¹Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤Î»þ¤ÎÆ°²è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²áµî¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹Êó¡¦CS²Ý¤Ï¡¢¡Ö²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¾Ã²Ð³èÆ°¤äÏ©ÌÌ¡¢¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ëÅù¤ÎÉüµìºî¶È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÖÀþµ¬À©¤äÄÌ¹Ô»ß¤áÅù¤ÎÄÌ¹Ôµ¬À©¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö½ÂÂÚ¤ÎÈ¯À¸¤Ê¤ÉÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
