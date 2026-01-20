この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元プロ野球選手でスポーツ経営学者の小林至氏が、「【ドジャース】WS連覇で選手に入る分配金／大谷の広告効果はケタ違い／資金力と強さの関係性【小林至のマネーボール】」と題した動画を公開。ワールドシリーズを連覇したロサンゼルス・ドジャースの驚異的な経済規模と、その中心にいる大谷翔平選手がもたらす広告効果について解説した。

小林氏は、米経済誌フォーブスの報道を引用し、ドジャースの2025年シーズンの年間収入が「史上初めて10億ドルを超える」と予測されていることを紹介した。日本円にして約1500億円に上るこの数字は、NFL、NBA、NHLを含めた北米プロスポーツ史上初の快挙であるという。これまで世界のプロスポーツチームで年間収入10億ドルを超えたのは、サッカーのレアル・マドリードとバルセロナの2チームのみだった。

この急成長の大きな要因が「大谷効果」であると小林氏は指摘する。2024年時点での年間収入はヤンキースが約6億8000万ドルで1位、ドジャースが約6億2000万ドルで2位だったが、2025年にはドジャースがヤンキースを大幅に上回る見込みだ。小林氏は、常勝軍団ヤンキースが長年守ってきた売上1位の座を奪うことの衝撃を「昔のアイルトン・セナみたいなもんですよ」とF1レースに例えて表現した。氏はこの状況を「異次元の空間に行っちゃった」と評し、球団間の収益分配制度（レベニューシェアリング）に関する議論が再燃する可能性にも言及した。

さらに、大谷選手個人の経済効果もケタ違いだ。小林氏によると、大谷選手の個人スポンサー収入は年間1億ドル（約150億円）を超えたという。これは「野球では前代未聞」の数字であり、これまでスポンサー収入ランキングの上位を占めてきたゴルフ、テニス、サッカー、バスケットボールといったグローバルスポーツのトップ選手に匹敵する。小林氏は「野球界のマイケル・ジョーダンと言われている」と述べ、大谷選手が野球というカテゴリーを完全に超えた存在であることを強調した。

