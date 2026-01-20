イングランド南部イーストサセックスのリゾート地イーストボーンの海岸がポテトで埋め尽くされた/Joel Bonnici

ロンドン（CNN）英イングランドの沖合で貨物船から相次いでコンテナが落下し、付近の海岸が見渡す限りポテトやタマネギに覆われた状態になっている。

イングランド南部イーストサセックスの海岸では13日から清掃作業が始まった。地元議会によると、昨年暮れから今年初めにかけての悪天候で、貨物船2隻のコンテナが海中に落下した。

イーストサセックスのリゾート地イーストボーンに住むジョエル・ボニッチさんは19日、CNNの取材に対し、同地の海岸には14日ごろからタマネギが漂着し始めたと話した。住民もタマネギが入っていたビニール袋の回収作業を手伝っているという。

17日にアザラシを見に出かけたボニッチさんは、みんなと一緒に残ったタマネギの袋を拾って歩いたといい、「角を曲がると不意に、灯台に向かって広がる海岸が見渡す限りポテトとポテトの袋で覆われた光景が目に飛び込んできた」「遠くから見ると、ビーチが熱帯の島のように黄色い砂で覆われているように見えた」と話している。

地元の環境保護団体は18日、フェイスブックへの投稿で海岸の清掃作業を手伝うボランティア活動への参加を呼びかけた。「アザラシなどの海洋生物はプラスチックを餌と間違えてしまうことがある。水中のビニール袋はクラゲのように見える」と同団体は指摘。20〜30頭のアザラシが生息するコロニーからわずか数メートルの場所で、深刻なプラスチック汚染が起きていると訴えた。

イーストボーン議会は19日、海岸に漂着したポテトの袋は大部分がボランティアによって回収されたとCNNに語った。

コンテナから流出した残骸は近隣のビーチにも押し寄せているという。ブライトン・アンド・ホブ市議会は16日、「昨日は例年の約4倍の1.9トンのごみを回収した」と明らかにした。