この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「ダイハツが31年ぶりに赤字！衝撃の裏側」と題した動画を公開。倒産させないプロとして数々の企業を救ってきた市ノ澤翔氏が、ダイハツ工業が31年ぶりに赤字へ転落した問題について、その根深い原因を解説した。



ダイハツは2024年3月期決算で、営業利益が50億円の赤字となった。前期が380億円の黒字だったことを考えると、急激な業績悪化である。市ノ澤氏はこの原因について、2023年末に発覚した認証申請での不正問題が引き金となり、国内全4工場の稼働が約4ヶ月にわたって停止したことだと指摘する。



しかし、問題の本質はさらに根深い。市ノ澤氏によると、この不正は1989年から30年以上にわたって行われており、特に2014年以降に急増していたという。エアバッグの作動試験をタイマーで行うなど、人命に関わる安全性の不正が横行していたのだ。



なぜこのような長期的な不正が起きてしまったのか。市ノ澤氏は、不正が発生するメカニズムを「不正のトライアングル」というフレームワークで説明する。これは「(1)動機」「(2)機会」「(3)正当化」の3つの要素が揃ったときに不正が起きるという理論だ。



ダイハツの場合、2011年の「ミライース」開発で短期開発に成功した経験から、経営陣が開発担当者に対し「過度にタイトで硬直的な開発スケジュール」を課すようになった。この極度のプレッシャーが、不正をしてでも納期を守ろうとする「動機」と、「会社が無理を言うから仕方ない」という「正当化」を生んだ。そして、不正をチェックできない内部統制の不備が、不正を実行できる「機会」を与えてしまったのだ。



市ノ澤氏は、この問題は決して他人事ではないと警鐘を鳴らす。不正が起きる状況を作ってしまうのは経営者の責任であり、「経営者は身内を犯罪者にするようなことはするな！」と強く訴えた。今回の事件は、すべての経営者にとって、自社の企業体質を見直す重要な教訓となるだろう。