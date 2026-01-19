この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で動画「【2026年完全版】工事不要！無制限使い放題！ホームルーター「自宅Wi-Fi」のおすすめは？人気の6社を35項目で徹底比較(ドコモ/ソフトバンク/au/UQ WiMAX/楽天モバイル/とくとくBB)」を公開。工事不要で手軽に導入できるホームルーター6社を35項目にわたって徹底比較し、料金と性能のバランスから最適な一台を導き出している。



動画では、ドコモ、ソフトバンク、au、UQ WiMAX、楽天モバイル、そしてプロバイダの「とくとくBB」が提供するホームルーター「とくとくBBホームWi-Fi」を多角的に分析。ネコさや氏は「料金、端末の性能・速度関連でバランス良く優れている」として、「とくとくBBホームWi-Fi」を最もおすすめの選択肢として挙げた。



その理由として、まず料金面の優位性を指摘。「とくとくBBホームWi-Fi」は月額料金が最安級であることに加え、最大10万円を超える高額キャッシュバックなどのキャンペーンが充実しており、1～3年のどの期間で利用しても実質料金が他社より安くなる点をデータで示した。一方で、ドコモやauは料金が割高、ソフトバンクはキャンペーンの仕組みが複雑であると解説している。



次に、端末の性能と通信速度について言及。ネコさや氏が実際に「とくとくBBホームWi-Fi」の速度を計測したところ、下り速度は昼間で180Mbps、混雑しやすい夜間でも44Mbpsを記録。「動画視聴やWeb閲覧など、日常的な使い方で困ることはまずありません」と、実用上十分な性能であることを強調した。



結論として、ネコさや氏は「とくとくBBホームWi-Fi」が総合力で頭一つ抜けていると評価。ただし、スマホとのセット割や利用する経済圏によっては、ドコモや楽天モバイルなども選択肢になり得るとし、自身の利用状況に合わせて最適なものを選ぶことの重要性を説いた。記事では、料金だけでなく、端末スペックやサポート体制まで含めた総合的な視点から、自分に合ったホームルーターを見つけるためのヒントが提供されている。