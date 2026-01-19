この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【値上げに負けない】パソコンの大幅値上がりには、ミニPCで対策できる！ その心を紹介します

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【値上げに負けない】パソコンの大幅値上がりには、ミニPCで対策できる！ その心を紹介します」と題した動画を公開。パソコン価格が高騰するなか、ミニPCを選択することがいかに賢い対策となり得るかを解説した。



動画の冒頭で戸田氏は、PCを持ち運んで使う必要がないユーザーにとって、ノートPCではなくミニPCが有力な選択肢になると指摘。市場シェアでは7～8割をノートPCが占めているものの、「家のなかでしか使わないならミニPCに置き換えられる」と語り、多くの人が無意識にノートPCを選んでいる現状に疑問を投げかけた。



戸田氏がミニPCを推奨する最大の理由は、長期的なコストパフォーマンスの高さにある。ノートPCは性能が陳腐化したり、キーボードやディスプレイといった一部の部品が故障したりした場合でも「丸ごと買い替える必要がある」と問題点を挙げる。一方でミニPCは、本体・モニター・キーボード・マウスなどが独立しているため、必要な部分だけを交換・アップグレードできるメリットがあるという。



特に、近年のPC価格高騰の主因となっているメモリやSSDを次のPCに流用できる点が重要だと強調。ミニPCにはメモリやSSDが付属しない「ベアボーンキット」が安価で販売されており、これを利用すれば「値上げの原因であるメモリやSSDを持ち越せばお徳に買い替えられる」と説明。本体だけを最新のものに交換することで、低コストで高性能な環境を維持できるとした。



最後に戸田氏は、メモリやSSDの規格（DDR5やPCIe Gen4など）に触れ、将来の買い替えを見越して新しい規格の製品を選んでおけば、パーツの流用がさらに容易になると補足。パーツを有効活用できるミニPCは、PC価格の値上がりが続く現代において「コストを抑える有力な選択肢だ」と結論づけた。